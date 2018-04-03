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Экс-заместитель Генсека ООН оценил результаты экспертизы лаборатории в Портон-Дауне
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Экс-заместитель Генсека ООН оценил результаты экспертизы лаборатории в Портон-Дауне 

RT на русском 1 час назад
Бывший заместитель Генсека ООН Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН прокомментировал заявление британской лаборатории в Портон-Дауне, где не смогли установить страну происхождения вещества, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. По словам Орджоникидзе, британцы поставили в «глупейшее положение» страны, которые под их давлением выслали российских представителей.
«Давление было очень большое на европейские страны. И многие из них выполнили эту процедуру чисто формально. А кто-то вообще не выполнил. Англичане попали в глупейшее положение», — сказал он.
Как Лондон будет из этой ситуации выбираться — их проблемы, добавил Орджоникидзе.
Ранее, как передавало ФАН, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой сообщил, что ждёт извинений от британской стороны после появления результатов экспертизы вещества.
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