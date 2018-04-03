Президент продлил полномочия начальнику ГУ МВД по Волгоградской области

Как сообщает РИА34, соответствующее распоряжение «О заключении контрактов о прохождении службы и продлении срока службы (полномочий) в некоторых федеральных государственных органах» опубликовано сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

Александр Кравченко возглавляет ГУВД по Волгоградской области с 1 ноября 2008 года. До этого занимал должность первого заместителя начальника ГУВД по Ростовской области — начальника криминальной милиции.

В 2003 году Указом Президента Российской Федерации награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка».