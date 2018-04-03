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Президент продлил полномочия начальнику ГУ МВД по Волгоградской области
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Президент продлил полномочия начальнику ГУ МВД по Волгоградской области 

ria34.ru 1 час назад
Президент России Владимир Путин еще на год продлил полномочия начальнику ГУ МВД России по Волгоградской области Александру Кравченко.
Как сообщает РИА34, соответствующее распоряжение «О заключении контрактов о прохождении службы и продлении срока службы (полномочий) в некоторых федеральных государственных органах» опубликовано сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.
Александр Кравченко возглавляет ГУВД по Волгоградской области с 1 ноября 2008 года. До этого занимал должность первого заместителя начальника ГУВД по Ростовской области — начальника криминальной милиции.
В 2003 году Указом Президента Российской Федерации награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка».
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