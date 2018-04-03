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В совфеде прокомментировали сообщения о блокировке ФАН в Facebook
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В совфеде прокомментировали сообщения о блокировке ФАН в Facebook 

RT на русском 15 часов назад
Фото: Капитал страны
Блокировка Федерального агентства новостей (ФАН) в социальных сетях Facebook и Instagram являются показателем хорошей работы «на благо отечества», заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. «Это мы их (Facebook. — RT) должны забанить. Я считаю, что мы вообще должны бойкотировать Facebook и не иметь с ним никаких отношений. У нас есть наши социальные сети, я считаю, что надо работать в наших соцсетях. Тем более мы уже прекрасно понимаем и знаем, что Facebook откровенно следит за своими пользователями», — заявил Цеков в интервью ФАН.
По его словам, в некоторых случаях блокировку СМИ в соцсетях можно воспринимать как награду за хорошую работа.
«Если они забанили конкретно ваше информагентство, мне кажется, что если это делает Facebook, то это своеобразная награда, оценка вашей работы — значит вы прекрасно работаете на благо нашего отечества, государства», — добавил он.
3 апреля аккаунты ФАН заблокировали в социальных сетях Facebook и Instagram. Администрация сайтов не указала причину блокировки, подчёркивает агентство.
В ноябре 2017 ФАН передавало, что в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей агентства в поисковом сервисе новостей Google.News.
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