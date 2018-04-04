Более 8 тыс. проектов допущены к этапу экспертизы в рамках конкурса на гранты президента

Более 9 тыс. проектов поступили на первый в 2018 году конкурс президентских грантов для некоммерческих организаций (НКО), более 8,3 тыс. из них допущены до этапа независимой экспертизы, говорится в сообщении Фонда президентских грантов, поступившем в ТАСС по итогам прошедшего во вторник заседания объединенного экспертного совета, на котором были рассмотрены результаты проверки проектов на соблюдение требований положения о конкурсе.

"Всего на независимую экспертизу направлены 8 тыс. 357 из 9 тыс. 175 представленных на конкурс проектов", — отмечается в сообщении. В нем уточняется, что «по решению совета, 738 проектов не были допущены до дальнейшего рассмотрения из-за выявленных нарушений», еще 80 проектов были отозваны заявителями.

При этом в фонде обратили внимание, что «процент проектов, не соответствующих условиям конкурса, снизился по сравнению с прошлым годом».

Так, если в 2017 году на первом конкурсе до рассмотрения экспертами не допустили 10,4% поданных проектов, во втором конкурсе — 8,9%, то сейчас этот показатель составил 8%, причем большая часть отклоненных проектов подана в последний день.

В фонде также проинформировали, что объединенный экспертный совет увеличил сообщество экспертов конкурса до 802 профильных специалистов, общественных деятелей, ученых.