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Интернет-детокс: почему это необходимо
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Интернет-детокс: почему это необходимо 

Умная 1 час назад
Фото: Умная
В наши дни трудно представить жизнь без интернета, компьютеров и смартфонов: мы работаем с их помощью, общаемся с близкими и даже иногда отдыхаем. Но постоянное взаимодействие с электроникой и интернетом в целом не очень хорошо сказывается на физическом и психологическом здоровье. Как же это исправить? Тут поможет интернет-детокс.
Интернет-детокс или диджитал-детокс это отказ ото всех гаджетов, с которых вы можете зайти в интернет, а в идеале и от телевизора, радио и так далее тоже. Постоянный поток информации, который мы получаем через все эти девайсы как минимум повышает уровень стресса, а о работе от звонка до звонка все давно позабыли: ведь и по дороге домой и уже дома приходится отвечать на звонки, почту и решать срочные задачи.
Некоторые западные компании даже делают день в неделю без электронной почты, потому что при постоянном общении с коллегами, разумеется, растёт уровень стресса, а работоспособность падает.
По всему миру чего только нет: детокс-лагеря, где все шлют друг другу письма вместо фейсбуков, вечеринки без смартфонов, приложения для отключения приложений (да-да, такое тоже есть), дизайнеры выпучкают одежду, где карманы не пропускают сигнал и телефон не будет вам мешать и т.д.
Для меня, как человека, работающего практически 24/7 такая история пока видется чем-то прекрасным, но в обозримом будущем неосуществимым. Тем не менее, очень надеюсь, что у меня получится сделать себе хотя бы один диджитал-детокс день и впечатлениями я, конечно же, поделюсь.
Сообщение Интернет-детокс: почему это необходимо появились сначала на Умная.
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