В ГД внесли проект о штрафах за нарушение режима труда водителей

Изменения вносятся в соответствующую статью федерального Кодекса об административных правонарушениях (11.23).

"В соответствии с пунктом 2 статьи 11.23 КоАП за нарушение установленного режима труда и отдыха предусмотрена административная ответственность только лица, управляющего транспортным средством для перевозки грузов и (или) пассажиров. Законопроектом устанавливается возможность привлечения к административной ответственности также должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц", — говорится в пояснительной записке.

Несоблюдение установленного режима труда и отдыха водителей влечет штраф на водителей от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 7 тысяч до 10 тысяч и на юридических лиц от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, гласит проект.

"Кроме того, увеличение административного штрафа было обусловлено рядом резонансных происшествий на транспорте, а также значительным повышением количества ДТП, в том числе повлекших ранения и гибель людей, на грузовом и пассажирском транспорте", — поясняют авторы проекта.

Кроме того, законопроектом предлагается разграничить составы административных правонарушений в зависимости от признаков объективной стороны и субъекта административного правонарушения и законопроектом устанавливается дифференцированный размер административного штрафа в зависимости от субъекта и характера административного правонарушения, также сообщается в пояснительной записке.