Комитет ГД поддержал законопроект об адаптации для инвалидов по слуху 5% недельного объема телеэфира

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект, вводящий требование для телеканалов адаптировать для инвалидов по слуху не менее 5% своего контента от общего объема вещания в неделю. Такое решение принято в ходе заседания комитета.

«Законопроектом предусматривается включение в перечень лицензионных требований при осуществлении телевизионного вещания и радиовещания, требования к лицензиатам — вещателям телеканалов об обеспечении доступности для инвалидов по слуху продукции средства массовой информации в объеме не менее 5% объема вещания в неделю (без учета телепрограмм, телепередач, транслируемых в эфире без предварительной записи)», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также законопроектом устанавливается срок вступления данного положения в силу — с 1 января 2020 г. Это позволит лицензиатам — вещателям телеканалов и соискателям лицензий провести необходимые подготовительные мероприятия для реализации норм законопроекта.