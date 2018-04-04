Депутаты снова внесли в Госдуму законопроект о регулировании соцсетей 

Летом прошлого года депутатами был внесен законопроект, в котором речь шла об ответственности владельцев социальных сетей за распространение противоправной и недостоверной информации. После ряда замечаний было принято решение доработать данный проект закона и внести его заново.
Члены ГД проработали документ с экспертами, постарались учесть критику и замечания, поступившие в адрес законопроекта в части жизнеспособности и реальности его применения. Сейчас, считает, депутат от ЕР Андрей Альшевских, нужно вернуться к обсуждению законопроекта, особенно после трагических событий в Кемерове, которые сопровождались «массовым вбросом искаженной и недостоверной информации».
«ФедералПресс» ранее писал: Госдума занимается законопроектом о противодействии рекламе наркотических веществ в интернете, в частности, социальных сетях. Текст поправок пока не подписан, однако, как сообщают депутаты, рекомендации уже подготовлены. НА ближайшем заседании они будут рассмотрены.