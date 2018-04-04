Депутаты снова внесли в Госдуму законопроект о регулировании соцсетей

Летом прошлого года депутатами был внесен законопроект, в котором речь шла об ответственности владельцев социальных сетей за распространение противоправной и недостоверной информации. После ряда замечаний было принято решение доработать данный проект закона и внести его заново.

Члены ГД проработали документ с экспертами, постарались учесть критику и замечания, поступившие в адрес законопроекта в части жизнеспособности и реальности его применения. Сейчас, считает, депутат от ЕР Андрей Альшевских , нужно вернуться к обсуждению законопроекта, особенно после трагических событий в Кемерове , которые сопровождались «массовым вбросом искаженной и недостоверной информации».