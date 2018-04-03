Орловские приставы выдворили из России 21 иностранца

Узбекистана и Таджикистана. По данным УФССП по Орловской области, основными нарушителями режима пребывания на территории России являются граждане Украины

С начала 2018 года с территории Орловской области судебные приставы выдворили 21 нелегального мигранта. Иностранцы, пребывая на территорию РФ, получали временное разрешение на работу, но по истечении его срока продолжали находиться на территории России, нарушая сроки пребывания.

Не имея регистрации они, уклоняясь от добровольного выезда за пределы страны, продолжая нелегально работать в магазинах, в общепите, на стройках, на складах и производствах.

В Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Орловской области на исполнение поступают судебные решения о принудительном выдворении граждан иностранных государств и лиц без гражданства.

Суды не установили уважительных причин, препятствующих иностранным гражданам своевременно выехать из РФ, и постановили признать их виновными в совершении административных правонарушений.

До пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации иностранных граждан, подлежащих административному выдворению, проводили судебные приставы по ОУПДС и официально передали их представителям Пограничной службы ФСБ России . Иностранцам в течение пяти лет по законодательству Российской Федерации въезд в Россию будет закрыт.