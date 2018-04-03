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10-летний Матвей Дьячков пропал в Нижегородской области
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10-летний Матвей Дьячков пропал в Нижегородской области 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Как сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер», 20 февраля ребенок был увезен отцом из школы в поселке Ильиногорск.
В день исчезновения мальчик был одет в серый пуховик на молнии и серые джинсы. На его голове была вязаная шапка черного цвета, а на ногах обуты черные зимние кроссовки.
У Матвея худощавое телосложение. его рост 130 см. У ребенка светло-русые волосы и светлые глаза.
Всех, обладающих информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить волонтерам по телефону 8 (831) 291-51-51 и в полицию по номеру «102».
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