10-летний Матвей Дьячков пропал в Нижегородской области

Как сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер», 20 февраля ребенок был увезен отцом из школы в поселке Ильиногорск

В день исчезновения мальчик был одет в серый пуховик на молнии и серые джинсы. На его голове была вязаная шапка черного цвета, а на ногах обуты черные зимние кроссовки.

У Матвея худощавое телосложение. его рост 130 см. У ребенка светло-русые волосы и светлые глаза.

Всех, обладающих информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить волонтерам по телефону 8 (831) 291-51-51 и в полицию по номеру «102».