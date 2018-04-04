Ещё
Певица Ханна впервые станет мамой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Певица Ханна впервые станет мамой 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
27-летняя исполнительница и модель Анна Иванова, известная публике под псевдонимом Ханна, беременна. Звезда перестала скрывать уже заметно округлившийся живот и рассказала поклонникам о радостной новости. На своей странице в Instagram Ханна поделилась совместной фотографией с отцом своего будущего малыша — генеральным директором лейбла Black Star Inc. Павлом «Пашу» Курьяновым.
👼🏼❤️ Да,
коротко подписала Ханна данный снимок, который говорит сам за себя.
Публикация от Ханна❤️ (@offi_hanna) 3 Апр 2018 в 12:05 PDT  Конечно, подписчики тут же начали поздравлять Ханну с грядущим пополнением: «Поздравляю!», «Маленький ханчик», «Замечательная новость». Хотя, судя по всему, для некоторых поклонников эта новость стала неожиданностью. Фотография, которой поделилась Ханна, была сделана на благотворительном Бале фонда им. Михаила Рудяка. Учитывая, что певица выбрала обтягивающее платье, именно на этом мероприятии она решила перестать скрывать свою беременность. Напомним, что Ханна и его возлюбленный Павел «Пашу» Курьянов поженились еще в июле 2015 года. С тех пор поклонники ждали новости о пополнении в семье, но порадовать этим певица решила публику только в 2018 году. Кстати, муж Ханны также занимается ее продвижением в качестве певицы. Публикация от Ханна❤️ (@offi_hanna) 2 Апр 2018 в 6:59 PDT  Фото: Instagram @offi_hanna
Letidor.ru: последние новости
Лысые и знаменитые: 8 самых крутых звездных пап Дочь Геннадия Хазанова показала редкое фото внучки артиста Ушедшая в декрет Кейт Миддлтон впервые за долгое время появилась на публике
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украине «перекроют» Керченский пролив755
Шойгу предупредил о новой угрозе97
Путин заявил о полном разгроме ИГ247
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»79
Американский офицер убил жену из России29
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение