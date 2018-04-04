Певица Ханна впервые станет мамой

27-летняя исполнительница и модель Анна Иванова , известная публике под псевдонимом Ханна, беременна. Звезда перестала скрывать уже заметно округлившийся живот и рассказала поклонникам о радостной новости. На своей странице в Instagram Ханна поделилась совместной фотографией с отцом своего будущего малыша — генеральным директором лейбла Black Star Inc. Павлом «Пашу» Курьяновым.

👼🏼❤️ Да,

коротко подписала Ханна данный снимок, который говорит сам за себя.

Публикация от Ханна❤️ (@offi_hanna) 3 Апр 2018 в 12:05 PDT Конечно, подписчики тут же начали поздравлять Ханну с грядущим пополнением: «Поздравляю!», «Маленький ханчик», «Замечательная новость». Хотя, судя по всему, для некоторых поклонников эта новость стала неожиданностью. Фотография, которой поделилась Ханна, была сделана на благотворительном Бале фонда им. Михаила Рудяка. Учитывая, что певица выбрала обтягивающее платье, именно на этом мероприятии она решила перестать скрывать свою беременность. Напомним, что Ханна и его возлюбленный Павел «Пашу» Курьянов поженились еще в июле 2015 года. С тех пор поклонники ждали новости о пополнении в семье, но порадовать этим певица решила публику только в 2018 году. Кстати, муж Ханны также занимается ее продвижением в качестве певицы. Публикация от Ханна❤️ (@offi_hanna) 2 Апр 2018 в 6:59 PDT Фото: Instagram @offi_hanna