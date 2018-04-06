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Ножки-палочки и острые скулы: несмотря на беременность, певица Ханна выглядит чрезмерно худой
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Ножки-палочки и острые скулы: несмотря на беременность, певица Ханна выглядит чрезмерно худой 

WMJ.ru 50 минут назад
Фото: WMJ.ru
3 апреля стало известно, что Ханна и ее супруг Пашу ждут первенца. Округлившийся живот певица показала на одном из светских мероприятий. Теперь к будущей маме приковано повышенное внимание поклонников. Ханна продолжает вести активный образ жизни, а также не отказывает себе в любимых вещах. В отличие от некоторых беременных, певица носит каблуки и отдает предпочтение модным look'ам. Несколько часов назад Ханна поделилась сведим фото.
Судя по заметно округлившемуся животу, сейчас у Ханны больше четырех месяцев беременности. Но, глядя на это фото, видно, что певица совершенно не прибавила в весе, а, наоборот, выглядит очень стройной! Быть может, все дело в правильном ракурсе фото и каблуках, которые визиально стройнят, как думаешь?
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Фото:Instagram
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