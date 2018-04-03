27-летняя певица Ханна беременна

В семье Ханны и Пашу грядет пополение: супруги ждут первенца. Округлившийся живот певица показала на благотворительном Бале Фонда им. Михаила Рудяка. Для выхода в свет Ханна выбрала обтягивающее прозрачное платье в пол, которые подчеркивало ее заметно выросший живот.

И хоть слухи о возможной беременности певицы ходили и раньше, доказательств этому не было. Тогда поклонники ссылались на объемные наряды Ханны, но такому стилю в одежде певица и раньше отдавала предпочтение.

Поздравляем супругов с грядущим пополением!