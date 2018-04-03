Журналисты нашли героев «Сумасшедшей вечеринки ботанов»

Знаменитая фотография Сrazy IT Party сразу после своего появления в сети стала мемом. Некоторое время с её помощью обитатели соцсетей успешно шутили над «ботаниками», но затем она забылась, как и все интернет-мемы. До поры до времени. Совсем недавно появился повод вспомнить об участниках лагеря, который проходил в 1997 году в польском городе Звардонь: именно там студенты готовились к международным математическим олимпиадам, и тогда же было сделано памятное фото. Журналисты проекта «Открытые медиа» выяснили, что теперь стало с одарёнными математиками.

Томек Чайка — инженер, сейчас он работает в компании Илона Маска SpaceX . Ракета Falcon Heavy, испытание которой прошло в феврале, создавалась с его участием: он разрабатывал программное обеспечение для её запуска. До этого он работал в Google , преподавал в Варшавском университете и университете Пердью и тренировал команду Польши по информатике. До 2008 года он сам участвовал в соревновании для программистов TopCoder, там он завёл множество интересных и полезных знакомств.

Марцин Петриковски получил докторскую степень и некоторое время работал во Вроцлавском университете. Затем перешёл в сферу IT: был аналитиком в компании Intergraph, а теперь занимается разработкой информационных систем в компании Tieto.

Петр Притыцкий живёт в Канаде и преподаёт в Университете Макгилл в Квебеке. Его муж — тоже польский математик.

Не удалось узнать лишь о судьбе последнего участника «вечеринки». Ян Пелц был лауреатом математических олимпиад в 1997 и 1998 годах. Но с тех пор в открытых источниках о нём ничего не писали.