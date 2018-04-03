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Центр Рерихов не смог оспорить в ВС РФ его выселение
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Центр Рерихов не смог оспорить в ВС РФ его выселение 

Российская Газета 32 минуты назад
Представитель пресс-службы суда Валерия Захарова сообщила «РГ», что в определении однозначно записано: пересматривать судебные акты нижестоящих судов о выселении этой организации Верховный суд РФ больше не будет. И еще уточнила: доводы кассационной жалобы центра не опровергают выводы арбитражных судов.
В Верховном суде пояснили, что Центр обжаловал в кассации решение Арбитражного суда Москвы от 7 апреля 2017 года, когда был удовлетворен иск Государственного музея Востока. Документ обязывает Центр освободить здание в Малом Знаменском переулке. В решении столичного Арбитражного суда говорится о том, что ответчик, Центр Рерихов, владеет «спорным нежилым помещением без правовых оснований».
В заявлении в Арбитражный суд Государственный музей Востока требовал расторгнуть договор безвозмездного пользования и выселить Центр и его общественный музей из строений усадьбы Лопухиных. Пресс-служба Центра, аргументируя его позицию, подчеркивает, что это здание Музей Рериха занимает более 25 лет и его помещения были отреставрированы при поддержке общественности без государственного финансирования".
Кстати, в феврале Верховный суд РФ уже отказал в пересмотре аналогичного спора о выселении Международного Центра Рерихов из другого строения, под номером 5, расположенного по тому же адресу.
Верховный суд РФ поддержал решение арбитражного суда об освобождении зданий усадьбы Лопухиных
Тогда в определении экономическая коллегия суда указала, что приведенные в жалобе Центра доводы не могут быть признаны основанием для отмены обжалуемых судебных актов в кассационном порядке, поскольку не свидетельствуют о нарушении арбитражными судами норм материального или процессуального права.
В Верховном суде уточнили, что в качестве третьих лиц по делу выступают Департамент городского имущества и управление Росреестра.
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