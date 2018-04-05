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Молдова присоединилась к программе СНГ по борьбе с терроризмом
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Молдова присоединилась к программе СНГ по борьбе с терроризмом 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Парламент Молдовы одобрил присоединение страны к программе СНГ о сотрудничестве в борьбе с терроризмом и экстремизмом, передает РИА «Новости».
«Присоединение Молдовы к решению Совета глав стран СНГ о программе сотрудничества в борьбе с терроризмом и другими насильственными проявлениями экстремизма на 2017-2019 годы будет иметь благоприятные последствия», — заявил на заседании парламента заместитель директора Службы информационной безопасности (СИБ) республики Александр Балан.
При этом республика будет принимать отдельные решения об участии в каждом мероприятии из этой области. Балан добавил, что одно из преимуществ, которые получит Молдова, присоединившись к программе, — оперативный обмен информацией.
Программа сотрудничества стран Содружества в борьбе с терроризмом на 2017-19 годы была принята 16 сентября 2016 года в Бишкеке.
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