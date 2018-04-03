Селфи, донат и ноутбук: атрибуты современности в новом «Простоквашино»

Донат вместо бутерброда

"Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь!" — признайтесь, кто после знаменитой фразы Матрскина не переворачивал его колбасой вниз: а вдруг и правда вкуснее? Первые секунды нового мультфильма отсылают зрителя к ленте 78-го года: жующий Дядя Федор проходит по лестнице мимо кота, сидящего на окне в подъезде. Вот только теперь «кот» — это кактус в форме животного, а в руке у мальчика не хлеб с колбасой (и даже не сэндвич), а донат — пончик с розовой глазурью.

Модный дядя Федор

Шутки на тему переменчивой внешности Дяди Федора преследуют мультфильм от серии к серии: в лентах «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино» главный герой и правда предстает принципиально разным. Потому сделать мальчика узнаваемым аниматорам было непросто: создатели взяли за образец персонажа из второй по счету картины, постригли и переодели — по последнему слову моды. Теперь Д ядя Федор щеголяет с побритыми висками и длинными волосами на макушке (не прозвучит ли в дальнейшем слово «барбершоп»?), в джинсах с подворотами и кедах — этакий подростковый street-style.

Бытовая техника

Начало второй минуты, сцена на кухне. Мама Дяди Федора готовит, вооружившись блендером, на заднем плане заметна микроволновка. В вопросах современной бытовой техники не отстают и жители Простоквашино — около печи, на которой Шарик и Матроскин прячутся в ожидании злобного грызуна, дожидается своего часа пылесос. А вот электрический чайник же не появился: чай после встречи с Дядей Федором по-прежнему наливают из пузатого самовара.

Гаджеты и интернет

Главные атрибуты настоящего времени также встречаются неоднократно: игра-гонки на компьютере, ноутбук в доме Шарика и Матроскина, смартфон, коим умеет пользоваться Вера Павловна, навигатор, за которым в первой серии остается последнее слово: «Простоквашино, маршрут построен». А еще видеосвязь (вроде скайпа) — эта деталь особенно привлекла внимание зрителей. Пользователи сети в мелодии звонка узнали саундтрек из компьютерной игры-стрелялки «Hotline Miami» с довольно кровожадным сюжетом — спорная «пасхалка» для детского мультфильма.

"Хипстер амбарный"

За технологиями в мультфильм пришли и соответствующие словечки — на тему современного сленга в продолжении мультфильма зрители дискутируют особенно активно. К фирменному «тэ-че-ка» от Галчонка добавился «грустный смайлик», фотоохота теперь — селфи с лисой и зайцами, а Шарик рассуждает на тему рекламного бизнеса, блога и подписчиков, за что Матроскин награждает его званием «амбарного хипстера». Современно? Да. Уместно? Здесь мнения делятся. «Новое „Простоквашино“? Селфи, хипстер, блог, подписчики? Не получилось у вас», — делятся первые зрители. Менее критично новшества в картине оценивает Антон Табаков , озвучивший Кота Матроскина: "… я смотрю на своих детей, младшей дочери десять лет, ей это нравится. Она мгновенно схватывает, реагирует. Они другие, все воспринимают по-другому. Мир, так или иначе, поменялся".

"У нас мир остался таким, каким его создали авторы 40 лет назад: действие происходит в квартире и самом Простоквашино, — рассказала РИА Новости креативный продюсер проекта Алена Оятьева . — Тем не менее в новых выпусках появится загородное отделение почты, где работает Печкин. У нас впереди 30 серий, и мы планируем расширить этот мир деревни". Посылки в руках почтальона тоже изменились — на них теперь заметен знакомый бело-синий логотип «Почты России», основанной в начале 00-х.

Кадр из мультфильма «Возвращение в Простоквашино»

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