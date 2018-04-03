Подростка, устроившего стрельбу в Ярославле, отправили в закрытую школу

ЯРОСЛАВЛЬ , 3 апр — РИА Новости . Суд в Ярославле отправил 15-летнего подростка, устроившего стрельбу на территории школы, почти на два года в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, сообщило УМВД по региону.

Инцидент произошел в феврале. Пятнадцатилетний учащийся несколько раз выстрелил из пневматического пистолета на территории школы, никто не пострадал. По данным полиции, школьник уже состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, пневматический пистолет он взял из дома. С его родителями проведена профилактическая беседа.

"Рассмотрев материал, собранный сотрудниками отдела ПДН, в связи с тем, что подросток не достиг возраста наступления уголовной ответственности за данное деяние, судом принято решение о его направлении в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, сроком на 1 год 10 месяцев", — говорится в сообщении ведомства.