Руководитель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин прокомментировал ситуацию с россиянином Павлом Косовым, который находится во французской тюрьме по делу о беспорядках во время чемпионата Европы 2016 года.
Ранее болельщик «Спартака» Павел Косов был задержан в Германии и переведён во французскую тюрьму по делу о массовых беспорядках на Евро-2016. На данный момент, россиянин находится под следствием уже два месяца, но за это время ему так и не были предъявлены обвинения и предоставлены улики (фото и видео), подтверждающие участие Косова в нападении на английского болельщика. К заключённому не допускают адвоката, переводят его из камеры в камеру. Сроки рассмотрения дела в суде по-прежнему не назначены.
«Это, как минимум, нарушение прав человека и всех международных норм. Я думаю, комитет каким-то образом вмешается в эту ситуацию. Надо помочь парню. Нужно только обдумать как. Не нарушаем ли мы международные нормы или свои внутренние законы. Важно не навредить ни Павлу, ни имиджу государства. Также мне очень странно, что западная так называемая свободная пресса настолько вяло реагирует на это абсолютно беспрецедентное нарушение прав человека. Не знаю, может Косов и виноват. Но человека без суда и следствия оставляют в камере, тщательно скрывают его, не дают связаться с родными. А французская и немецкая пресса молчит. Это удивляет. В первую очередь надо выяснить принимал ли Павел участие в этих событиях. Как вы понимаете, это самое главное. Может и неповинный человек сидит в тюрьме. Конечно, это потребует времени. Но мы ни за что не бросим на произвол судьбы Павла Косова, потому что он гражданин России, российский болельщик. Эту историю умолчать ни западной прессе, ни французскому и немецкому правосудию не удастся. Если Косов виноват — он должен понести наказание. Нет — должен быть освобожден. При чём это надо сделать публично. Как постоянно убеждают делать нас самих наши западные коллеги. Я лично прослежу за судьбой нашего соотечественника и сделаю все, что от меня зависит, чтобы добиться по отношению к нему справедливости», — сказал Маркин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.