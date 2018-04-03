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Владельцев публичных сетей могут заставить удалять недостоверную информацию
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Владельцев публичных сетей могут заставить удалять недостоверную информацию 

Ридус 51 минуту назад
Владельцев публичных сетей хотят обязать создавать на территории России свое представительство, вести реестр обращений пользователей и удалять по их заявлению информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.
Соответствующий законопроект во вторник перевнесли в Госдуму депутаты, члены фракции «Единая Россия» Сергей Боярский и Андрей Альшевских (это доработанная версия законопроекта, который был внесен в Думу в июле прошлого года и концептуально поддержан профильным комитетом).
Согласно законопроекту, «владелец публичной сети, доступ к которой в течение суток составляет более ста тысяч пользователей сети интернет, находящихся на территории РФ, обязан создать на территории России представительство владельца публичной сети».
В обязанность ему также вменяется «ограничить доступ или удалять по заявлению пользователя социальной сети распространяемую в ней информацию, которая явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, и иную информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность, в течение 24 часов с момента получения указанного заявления».
Владелец соцсети должен будет вести реестр заявлений пользователей и предоставлять его по требованию Роскомнадзора.
К перевнесению инициативы авторов подтолкнула страшная трагедия в Кемерово и фейки, которые появились в Сети, в частности о количестве погибших.
«Как раз одной из новелл, отличающих ее от прошлого варианта, является установление обязанности владельца публичной сети ограничивать или удалять информацию, которую мы называем недостоверной общественно значимой», — цитирует «Интерфакс» Боярского.
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