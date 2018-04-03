Ещё
Экс-замгенсека ООН: Англичане поставили Европу в дурацкое положение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-замгенсека ООН: Англичане поставили Европу в дурацкое положение 

Национальная Служба Новостей 50 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Специалисты Военной научно-технологической лаборатории в Портон-Дауне подтвердили, что вещество, которым были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, принадлежит к семейству боевых ядов «Новичок». Об этом в интервью Sky News заявил директор лаборатории Гэри Айткенхед. При этом установить место изготовления вещества экспертам пока не удалось. Он отверг сообщения, что источником яда могла быть лаборатория в Портон-Дауне. Однако, утверждает Айткенхед, оно крайне сложно в производстве, и на это способны только аффилированные с государством структуры.
Бывший замгенсекретаря ООН Сергей Орджоникидзе в эфире НСН заявил, что в такой химической лаборатории, как в Солсбери, можно создать любое вещество.
«Такое, как «Новичок», похожее на «Новичок» — вопрос техники, что называется. Но то, что оно не из России, это точно. Мы же под международным контролем уничтожили все химическое оружие. Мы же с самого начала говорили: «Докажите, дайте конкретные доказательства». Более того, сейчас потребовали, задали несколько вопросов, потребовали проведения спецсессии ОЗХО. И пусть они там попытаются нам ответить, если они смогут. Но, видимо, они явно не могут ответить на эти вопросы», — заметил он.
По мнению дипломата, англичане поставили в «дурацкое положение» страны, которые под их давлением выслали российских представителей.
«Давление было очень большое на европейские страны. И многие из них выполнили эту процедуру чисто формально. А кто-то вообще не выполнил. Англичане попали в глупейшее положение. А как они будут из него выбираться, это их проблемы. Кстати, один из признаков того, что американцы сами не очень верят в то, что это так, является приглашение Трампа Путину посетить Вашингтон, — напомнил он. — Англичане, безусловно, не отступятся от того, что это вещество принадлежит России. У них есть уверенность, но доказательств как не было, так, очевидно, и не будет. Точка будет поставлена для мирового сообщества, но не для англичан, потому что они уже замарали себя этой гнусной ложью».
Другим странам придется находить пути для улучшения отношений с Россией. «Конечно, все вернется на круги своя, это чисто вопрос времени. В ближайшее время, я просто в этом уверен», — заключил собеседник НСН.
Напомним, 4 апреля в Гааге должно пройти заседание Организации по запрещению химического оружия, посвященное отравлению Скрипаля и его дочери.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Посол РФ в Лондоне рассказал, кому выгодно отравление Скрипаля Клинцевич: «Тайный счет» Юлии Скрипаль призван запутать расследование В СПЧ подтвердили слова жены Малобродского о безжалостных условиях содержания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»114
Трамп заявил о жестком отношении к РФ245
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США118
В Киеве выступили с неожиданным признанием по Донбассу144
Украина нарвалась на Черноморский флот809
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп заявил о жестком отношении к РФ
Политика
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение