Экс-замгенсека ООН: Англичане поставили Европу в дурацкое положение

Специалисты Военной научно-технологической лаборатории в Портон-Дауне подтвердили, что вещество, которым были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, принадлежит к семейству боевых ядов «Новичок». Об этом в интервью Sky News заявил директор лаборатории Гэри Айткенхед. При этом установить место изготовления вещества экспертам пока не удалось. Он отверг сообщения, что источником яда могла быть лаборатория в Портон-Дауне. Однако, утверждает Айткенхед, оно крайне сложно в производстве, и на это способны только аффилированные с государством структуры.

Бывший замгенсекретаря ООН Сергей Орджоникидзе в эфире НСН заявил, что в такой химической лаборатории, как в Солсбери, можно создать любое вещество.

«Такое, как «Новичок», похожее на «Новичок» — вопрос техники, что называется. Но то, что оно не из России , это точно. Мы же под международным контролем уничтожили все химическое оружие. Мы же с самого начала говорили: «Докажите, дайте конкретные доказательства». Более того, сейчас потребовали, задали несколько вопросов, потребовали проведения спецсессии ОЗХО . И пусть они там попытаются нам ответить, если они смогут. Но, видимо, они явно не могут ответить на эти вопросы», — заметил он.

По мнению дипломата, англичане поставили в «дурацкое положение» страны, которые под их давлением выслали российских представителей.

«Давление было очень большое на европейские страны. И многие из них выполнили эту процедуру чисто формально. А кто-то вообще не выполнил. Англичане попали в глупейшее положение. А как они будут из него выбираться, это их проблемы. Кстати, один из признаков того, что американцы сами не очень верят в то, что это так, является приглашение Трампа Путину посетить Вашингтон, — напомнил он. — Англичане, безусловно, не отступятся от того, что это вещество принадлежит России. У них есть уверенность, но доказательств как не было, так, очевидно, и не будет. Точка будет поставлена для мирового сообщества, но не для англичан, потому что они уже замарали себя этой гнусной ложью».

Другим странам придется находить пути для улучшения отношений с Россией. «Конечно, все вернется на круги своя, это чисто вопрос времени. В ближайшее время, я просто в этом уверен», — заключил собеседник НСН.