Соловей о выводах британской лаборатории: что-то осталось за кадром

В британской лаборатории не смогли определить страну-производителя «Новичка». «Мы смогли идентифицировать яд как нервнопаралитическое вещество военного назначения „Новичок“. Мы не установили точный источник, но предоставили научные данные правительству, которое с использованием ряда других источников сделало выводы», — заявил глава лаборатории Гари Эйткенхед. Об этом сообщил телеканал Sky news. При этом он добавил, что это и не входило в круг поставленных задач. «Мы смогли идентифицировать яд как нервнопаралитическое вещество военного назначения „Новичок“. Мы не установили точный источник, но предоставили научные данные правительству, которое с использованием ряда других источников сделало выводы», — заявил Эйткенхед. По его словам, правительство использовало, в том числе, данные разведки.

Что это для нас меняет такой вывод Лондона? С одной стороны в лаборатории сказали, что принадлежность к стране не установили, с другой добавили, что нас и не просили. Получается, что у Лондона, как минимум не появилось новых доказательств вины Москвы , но и формулировка «highly likely», то есть с высокой степенью вероятности, от заявлений лаборатории не страдает?

Соловей: Для нас это ровным счетом ничего не меняет, поскольку Лондон начал с предъявления ультиматума, ведет разговор в ультимативном тоне, выслал российских дипломатов, добился евроатлантической солидарности и мы ответили зеркально. Скорее всего, британцы опирались не только на предположения контекстуальные, не только на анализ газа, а на данные агентурной разведки, о чем они собственно уже и сказали. Дали понять.

Британский МИД заявил, что заключение о виновности Москвы в отравлении Скрипалей они сделали на основании сведений о том, что бывшие сотрудники российской разведки могут стать целями, видимо, наших спецслужб. Получается, этого было достаточно, чтобы начать столь глобальную антироссийскую кампанию, обвинить Москву во всех грехах?