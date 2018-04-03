Соловей о выводах британской лаборатории: что-то осталось за кадром 

В британской лаборатории не смогли определить страну-производителя «Новичка». «Мы смогли идентифицировать яд как нервнопаралитическое вещество военного назначения „Новичок“. Мы не установили точный источник, но предоставили научные данные правительству, которое с использованием ряда других источников сделало выводы», — заявил глава лаборатории Гари Эйткенхед. Об этом сообщил телеканал Sky news. При этом он добавил, что это и не входило в круг поставленных задач. «Мы смогли идентифицировать яд как нервнопаралитическое вещество военного назначения „Новичок“. Мы не установили точный источник, но предоставили научные данные правительству, которое с использованием ряда других источников сделало выводы», — заявил Эйткенхед. По его словам, правительство использовало, в том числе, данные разведки.
О том, как дальше будут развиваться события, корреспонденту Ивану Медведеву Business FM рассказал профессор МГИМО, доктор исторических наук Валерий Соловей.
Что это для нас меняет такой вывод Лондона? С одной стороны в лаборатории сказали, что принадлежность к стране не установили, с другой добавили, что нас и не просили. Получается, что у Лондона, как минимум не появилось новых доказательств вины Москвы, но и формулировка «highly likely», то есть с высокой степенью вероятности, от заявлений лаборатории не страдает?
Соловей: Для нас это ровным счетом ничего не меняет, поскольку Лондон начал с предъявления ультиматума, ведет разговор в ультимативном тоне, выслал российских дипломатов, добился евроатлантической солидарности и мы ответили зеркально. Скорее всего, британцы опирались не только на предположения контекстуальные, не только на анализ газа, а на данные агентурной разведки, о чем они собственно уже и сказали. Дали понять.
Британский МИД заявил, что заключение о виновности Москвы в отравлении Скрипалей они сделали на основании сведений о том, что бывшие сотрудники российской разведки могут стать целями, видимо, наших спецслужб. Получается, этого было достаточно, чтобы начать столь глобальную антироссийскую кампанию, обвинить Москву во всех грехах?
Соловей:. Скорее всего, было что-то еще, о чем не сообщают нам британцы и, в общем, они дали понять и своей публике, что не все сведения они приводят. Так что, есть что-то, еще оставшееся за кадром. На днях в западных СМИ появилась информация о нашем бывшем агенте, сбежавшем еще 20 лет назад в Британию, Карпичкове, который рассказал, что ему звонил еще 12 февраля бывший сослуживец по спецслужбе и сообщил, что существует некий список на ликвидацию российскими спецслужбами из восьми человек, в котором были и Скрипаль, и Карпичков, и Билл Браудер. Тогда многие эксперты это назвали очередным вбросом. Как вы относитесь к этой информации? Соловей: Отношусь к этому с легкой иронией. Если такой список в реальности существует, о нем никто не будет знать. Как нам следует сейчас использовать последнее заявление британского МИД и главы вот этой лаборатории в Порт-Дауне, как нам грамотно распорядиться полученной информацией? Соловей: Я думаю, что уже сегодня вечером мы увидим, а по-моему, уже и увидели, как наши СМИ скажут: ну, мы же говорили, что у британцев нет никаких доказательств. Посмотрите, они нас уже выставили виновными, у них нет никаких доказательств, что они сами и признали, — скажем мы с торжествующим видом. Это просто лишь часть истории, на самом деле, исследования собственно газа. Есть и другие части истории, как я уже сказал, данные агентурной разведки, контекст — на что британцы упирают. В конце концов, есть политическое решение. Я бы сказал так: они уже приняли политическое решение, поэтому все происходящее будет под это политическое решение подстраиваться. Имеет ли смысл завтрашняя внеочередная сессия исполнительного совета Организации по запрещению химоружия? Что входит в компетенцию этого исполнительного совета? Соловей: Совершенно точно, они не будут пытаться установить источник происхождения нервнопаралитического газа. Это совершенно точно. А что они нам могут заявить? Соловей: Я думаю, что это будут очень осторожные формулировки, что было использовано вещество с такой-то формулой, но они не могут указать, кто его использовал, поскольку они не знают источника. Так что это ничего ровным счетом не дает. Разработчик «Новичка» говорят, что определить страну-изготовителя по почерку можно, но этого не сделано. С другой стороны разработчики же утверждают, что «Новичок» — это группа веществ, тогда как британцы смогли как-то идентифицировать вещество, такое как «Новичок». Как мы должны относиться к таким заявлениям британских экспертов? Соловей: Точно так же как мы относимся, я думаю, более спокойно и в слегка ироничной манере. Поймите, здесь важны не технические аспекты этой истории, они уже никакого значения не имеют. Сперва было принято политическое решение, и теперь оно будет реализовываться, несмотря ни на какие уточняющие обстоятельства. То есть под главное политическое решение можно подвязать сейчас что угодно? Соловей: Абсолютно верно. Этот фарш уже обратно не прокрутить.