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Шипулин — Бьорндалену: думал, что ты будешь соревноваться вечно
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Шипулин — Бьорндалену: думал, что ты будешь соревноваться вечно 

Чемпионат.com 24 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал, что чувствует в связи с решением восьмикратного олимпийского чемпиона норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена завершить карьеру.
«Я думал, что ты будешь соревноваться вечно. Ты всегда был, есть и будешь для меня примером великого спортсмена. Твоему отношению к делу нет равных. Для меня было огромной честью выходить на старт вместе с тобой. Удачи на новом жизненном этапе, Уле», — написал Шипулин на своей странице в сети «Инстаграм».
Посмотреть запись Шипулина можно на его странице в сети «Инстаграм».
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