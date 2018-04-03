Шипулин — Бьорндалену: думал, что ты будешь соревноваться вечно

Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал, что чувствует в связи с решением восьмикратного олимпийского чемпиона норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена завершить карьеру.

«Я думал, что ты будешь соревноваться вечно. Ты всегда был, есть и будешь для меня примером великого спортсмена. Твоему отношению к делу нет равных. Для меня было огромной честью выходить на старт вместе с тобой. Удачи на новом жизненном этапе, Уле», — написал Шипулин на своей странице в сети «Инстаграм».

Посмотреть запись Шипулина можно на его странице в сети «Инстаграм».