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В Госдуму перевнесли законопроект, обязывающий соцсети создавать своё представительство в России
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В Госдуму перевнесли законопроект, обязывающий соцсети создавать своё представительство в России 

Парламентская газета 52 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Депутаты, члены фракции «Единая Россия» Сергей Боярский и Андрей Альшевских во вторник перевнесли в Госдуму законопроект, обязывающий владельца публичной сети создавать на территории РФ свое представительство, вести реестр обращений пользователей и удалять по их заявлению информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.
Соответствующие изменения вносятся в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Как рассказал «Интерфаксу» Боярский, это — доработанная версия того законопроекта, который был внесен в Госдуму в июле прошлого года и концептуально был поддержан профильным комитетом.
Согласно проекту закона, владелец публичной сети, доступ к которой в течение суток составляет более ста тысяч пользователей, находящихся на территории России, обязан создать в стране представительство владельца публичной сети.
В обязанность ему также вменяется «ограничить доступ или удалять по заявлению пользователя социальной сети распространяемую в ней информацию, которая явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, и иную информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность, в течение 24 часов с момента получения указанного заявления».
Владелец соцсети должен будет вести реестр заявлений пользователей и предоставлять его по первому требованию Роскомнадзора.
Законопроект предусматривает, что владелец соцсети обязан не допускать использование ее «в целях сокрытия или фальсификации общественно значимых сведений, распространения недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений а также распространения информации с нарушением законодательства РФ».
Боярский, комментируя «Интерфаксу» законопроект, обратил внимание на то, что трагические события в Кемерово подтолкнули авторов к перевнесению этой инициативы. «Потому что как раз одной из новелл, отличающих её от прошлого варианта, является установление обязанности владельца публичной сети ограничивать или удалять информацию, которую мы называем недостоверной общественно значимой», — отметил депутат.
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