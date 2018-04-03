Эффект на экономику может оказать институт наставников

Проект «Московское долголетие» поможет горожанам старшего возраста повысить финансовую грамотность, а также косвенно поспособствует улучшению экономики столицы.

Кроме прочего, москвичи «серебряного» возраста могут пройти курсы компьютерной грамотности, выучить новый язык, стать участниками всевозможных творческих кружков и спортивных секций. Корреспонденты «ВМ» поговорили с заместителем декана экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Ириной Телешовой о том, какой именно экономический эффект может оказать проект «Московское долголетие» на столичную экономику.

— Ирина Георгиевна, на ваш взгляд, какие положительные изменения могут произойти благодаря проекту «Московское долголетие» в экономике города?

— Я думаю, что эффект, который способен произвести на экономику Москвы этот проект, скорее косвенный. У нас сейчас растет продолжительность жизни, а люди старшего поколения с какого-то момента требуют все больше заботы. Ее им обеспечивает другое поколение — их дети. Это те люди, которые сейчас находятся в активном возрасте, они создают новые продукты, внедряют инновации, но при этом им необходимо помогать своим родителям, проводить с ними много времени. Поэтому и нужно «Московское долголетие» — оно даст пенсионерам какую-то занятость, а их детям — помощь в заботе о родителях и более комфортные условия для продуктивной работы.

— А что насчет новых рабочих мест?

— Да, полагаю, проект также позволит создать новые рабочие места для тех, кто будет проводить работу с представителями старшего поколения, а это тоже внесет определенный вклад в экономику города. Я бы не стала говорить о том, какой вклад пенсионеры могут внести в повышение валового продукта, например. По-моему, этот вклад они уже внесли. Этот проект должен в первую очередь удовлетворять индивидуальные потребности пенсионеров, чтобы они не чувствовали себя выброшенными из общества, чтобы им было с кем пообщаться и заняться чем-нибудь полезным для себя и окружающих.

— Возможно ли в формате проекта создание централизованного института наставничества?

— Да, люди старшего поколения смогут хорошо себя показать в педагогической деятельности. Они могут работать в школах, в детских садах, в роли репетиторов. Если «Московское долголетие» обеспечит своих подопечных качественным обучением, в будущем они смогут передавать свой жизненный опыт и знания молодым. Главное, чтобы молодежь была готова учиться у них.

— Может, проведение курсов по предпринимательской деятельности будет полезным для пенсионеров?

— Мне кажется, что для пенсионеров важнее проводить курсы компьютерной и финансовой грамотности. Важно научить их, как не попадаться в руки мошенников и в сети, и в реальной жизни. Это тоже косвенным образом повлияет на стабильную экономическую ситуацию в Москве. Если уж говорить про предпринимательскую деятельность, то здесь многое зависит от возраста. Если человек только оставил работу и вышел на пенсию, ему 50–60 лет, он имеет определенные навыки и умения, то для него такие курсы будут полезны. Он может создать малый бизнес, подходящий его профессии, и получать доход и дальше. А если мы говорим о пенсионерах, которым сейчас 70 и более лет, то стоит задаться вопросом: справятся ли они с такой нагрузкой?

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