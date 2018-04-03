Газеты и журналы перестанут отсылать по почте «обязательные экземпляры» 

Скоро печатные СМИ могут перестать отсылать по почте свои обязательные экземпляры в адрес различных федеральных, региональных и муниципальных учреждений.
Соответствующий законопроект до конца апреля планируют внести в Госдуму несколько депутатов во главе координатором законодательных инициатив ОНФ в палате Натальей Костенко.
«В России около 60 тысяч печатных СМИ, которые, несмотря на интенсивное развитие технологий, вынуждены жить по архаичным законам. И нести из-за этого серьезные экономические издержки. Президент РФ в своем Послании Федеральному Собранию 1 марта призвал к технологическому перевооружению и цифровизации всей системы госуправления, к серьезному обновлению законодательной базы в этой сфере. Мы должны идти в ногу со временем и избавлять людей от бремени архаичных норм», — сказала Костенко «Парламентской газете».
Сейчас Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов» обязывает редакции печатных СМИ направлять в день выхода тиража экземпляры своей продукции в учреждения разных уровней на хранение. Сотрудникам газет приходится рассылать до 15 экземпляров, а журналов — до 20.
По оценкам опрошенных изданий, в год им приходится тратить на это от нескольких десятков тысяч до сотен тысяч рублей. А, например, для небогатых региональных СМИ — это существенные расходы. Кроме того, СМИ обязаны рассылать экземпляры именно в день выхода. Иногда он выпадает на субботу, а «Почта России» в этот день работает не всегда. В итоге газеты и журналы должны платить ещё и штрафы.
Костенко напомнила, что попытка модернизировать закон в 2016 году за счёт введения возможности предоставлять «обязательный экземпляр» в электронном виде только ухудшила положение печатных СМИ.
«Новшество обернулось не долгожданным облегчением, а дополнительным обязательством и новыми расходами — на установку программ, обучение персонала, покупку электронной подписи. При этом редакции не освободили и от старых обязательств — предоставлять печатные версии изданий в том же количестве и в те же жесткие сроки», — объяснила парламентарий.
Законодательную инициативу поддерживает глава Союза журналистов Москвы, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев. Он считает, что отправку «обязательного экземпляра» по почте давно нужно было отменить.
«Это действительно дорого обходится особенно региональным газетам и журналам. Кроме того, раньше отправка экземпляра была сопряжена с цензурой — проверяющие органы смотрели, что в итоге вышло в газетах. Сейчас это не нужно», — сказал журналист «Парламентской газете».
Он напомнил, что сейчас можно отсылать экземпляры через интернет, а потому, чем скорее закон будет принят, тем скорее со СМИ будет снята эта обременительная обязанность.