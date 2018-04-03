Газеты и журналы перестанут отсылать по почте «обязательные экземпляры»

Скоро печатные СМИ могут перестать отсылать по почте свои обязательные экземпляры в адрес различных федеральных, региональных и муниципальных учреждений.

Соответствующий законопроект до конца апреля планируют внести в Госдуму несколько депутатов во главе координатором законодательных инициатив ОНФ в палате Натальей Костенко

«В России около 60 тысяч печатных СМИ, которые, несмотря на интенсивное развитие технологий, вынуждены жить по архаичным законам. И нести из-за этого серьезные экономические издержки. Президент РФ в своем Послании Федеральному Собранию 1 марта призвал к технологическому перевооружению и цифровизации всей системы госуправления, к серьезному обновлению законодательной базы в этой сфере. Мы должны идти в ногу со временем и избавлять людей от бремени архаичных норм», — сказала Костенко « Парламентской газете ».

Сейчас Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов» обязывает редакции печатных СМИ направлять в день выхода тиража экземпляры своей продукции в учреждения разных уровней на хранение. Сотрудникам газет приходится рассылать до 15 экземпляров, а журналов — до 20.

По оценкам опрошенных изданий, в год им приходится тратить на это от нескольких десятков тысяч до сотен тысяч рублей. А, например, для небогатых региональных СМИ — это существенные расходы. Кроме того, СМИ обязаны рассылать экземпляры именно в день выхода. Иногда он выпадает на субботу, а « Почта России » в этот день работает не всегда. В итоге газеты и журналы должны платить ещё и штрафы.

Костенко напомнила, что попытка модернизировать закон в 2016 году за счёт введения возможности предоставлять «обязательный экземпляр» в электронном виде только ухудшила положение печатных СМИ.

«Новшество обернулось не долгожданным облегчением, а дополнительным обязательством и новыми расходами — на установку программ, обучение персонала, покупку электронной подписи. При этом редакции не освободили и от старых обязательств — предоставлять печатные версии изданий в том же количестве и в те же жесткие сроки», — объяснила парламентарий.

«Это действительно дорого обходится особенно региональным газетам и журналам. Кроме того, раньше отправка экземпляра была сопряжена с цензурой — проверяющие органы смотрели, что в итоге вышло в газетах. Сейчас это не нужно», — сказал журналист «Парламентской газете».

Он напомнил, что сейчас можно отсылать экземпляры через интернет, а потому, чем скорее закон будет принят, тем скорее со СМИ будет снята эта обременительная обязанность.