Вице-губернатор Псковской области, председатель совета директоров ОАО «Псковавиа» Александр Кузнецов прокомментировал «Псковской губернии» информацию о лишении компании сертификата эксплуатанта, которая появилась сегодня в телеграм-каналах со ссылкой на работников предприятия. По информации Кузнецова, сертификат авиаперевозчика отозван не был. «Отзыва сертификата нет, есть приостановка действия по нашему заявлению [о сохранении сертификата] до устранения замечаний Росавиации. Замечания будут устранены в ближайший месяц Напомним, как сообщала пресс-служба администрации региона, 22 марта состоялась рабочая встреча врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Александра Нерадько. На этой встрече Нерадько положительно оценил усилия администрации Псковской области по выводу „Псковавиа“ из кризиса и сообщил, что летный сертификат отозван не будет.