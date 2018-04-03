Воронежцы жалуются на регулярные «потопы» в домах из-за потепления и бездействие коммунальщиков 

Что делать людям, попавшим в непростую ситуацию?
Самостоятельно откачивают воду, спасают мебель под полиэтиленом и безуспешно зовут коммунальщиков — многие жильцы воронежских многоэтажек именно так встречают запоздавшую весеннюю оттепель. Причины потопа везде одни и те же — сугробы на крышах и забитые водостоки. Сколько пострадавших квартир по городу — не смогли сказать даже в Жилищной инспекции, однако только к нам в редакцию поступило несколько десятков звонков. Что делать, если вас заливает — выясняли корреспонденты «Вести-Воронеж». Элитная новостройка в центре города, подземная парковка пустует — здесь по стенам льется вода. А вот другой дом — классом выше — пока ещё не сдан. Но те, кто успел вселиться, живут по щиколотку в воде. Застройщик с проблемой не справился, откачивают воду сами. Жильцы дома на улице Новосибирской защищают свои квартиры от потопа полиэтиленовой пленкой и скатертями. Ежедневно с чердака вычерпывают по 50 литров воды. Под ручьи подставляют ведра, бочки и даже кувшины. Мария Яблонская рассказывает, крыша потекла 24 марта — о чём сразу по телефону сообщили в УК «Городок», но их представителей так и не дождались. 2 апреля заявку женщина отнесла лично. — Я отдала это заявление, разговаривала с Бахариным. Это заместитель директора управляющей компании, который занимается нашими кровлями. Он мне сказал, что приедет 4 апреля на осмотр. Все! На этом было закончено. С этой проблемой… только она у меня! Никого она больше не касается, — делится горожанка Мария Яблонских. Потопы здесь случаются в течение уже четырех лет. Что интересно — кровлю ремонтировали в прошлом году — ставили заплатки. Но, по словам жильцов, видимо не там, где нужно — ручьи текут в одних и тех же местах. В доме Надежды Юршиной сухая погода установилась только к понедельнику. Все выходные шел дождь. Рассказывает, теперь придется менять потолок — старый после потопа отправился на свалку. — Мы проснулись от того, что сильно где-то капает вода. Пришли на кухню, здесь был потоп. Заливало всё. Всю ночь мы убирали воду, — рассказывает хозяйка квартиры. Все случаи объединяет одно — управляющие компании слишком долго идут в дома, где течёт крыша. Люди не выдерживают и придумывают из подручных средств целые конструкции — чтобы вода не попадала в их квартиры. Отреагировать на протечку — хотя бы прийти и ее зафиксировать в специальном акте — управляющие компании должны, как отмечают эксперты, в течение 12 часов. — Что нужно в первую очередь сделать — набрать телефон аварийной службы. Он есть в платежном документе. Дать туда заявку. Вам обязательно должны сказать Ф. И. О. человека, который принял заявку. Ну, хотя бы фамилию. И должны сказать номер заявки, — пояснила руководитель воронежского центра общественного контроля в сфере ЖКХ Ольга Фролова. Если представители УК не появляются, последствия аварии нужно фотографировать и снимать на видео — потом это может пригодиться в суде. Как показывает практика, 99% таких дел жители выигрывают. Надежда Абросимова, Анна Авдеева и Константин Кохаров