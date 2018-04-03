Костер Чемезова. Мусоросжигательные заводы угрожают политической стабильности России

На территории Московской области появятся четыре новых мусоросжигательных завода вблизи с населенными пунктами. Речь идет о Солнечногорском , Наро-Фоминском, Воскресенском и Ногинском районах. Это предусмотрено Территориальной схемой обращения с отходами в Подмосковье, разработанной в 2016 году. Конкурс на строительство этих предприятий выиграла дочерняя структура «Ростеха» — «РТ-Инвест» еще до вспышки экологического кризиса в Волоколамске в июле прошлого года. Предполагается, что эти 4 предприятия снизят долю отходов, которые направляются на полигоны, на 25%. Строительство заводов оценивается в 150 миллиардов рублей.

Но вместе с новыми заводами по сжиганию отходов появляются и новые очаги социального протеста. Жители и большинство экспертов-экологов считают, что мусоросжигание наносит серьезный вред окружающей среде, здоровью человека и даже провоцирует онкологические заболевания. В частности, об этом трубят во всеуслышание активисты Greenpeace. Эксперт проекта «Ноль отходов» Александр Иванников рекомендует чиновникам обратиться к федеральному закону «Об отходах производства и потребления».

«Там четко прописаны приоритеты госполитики: предотвращение и сокращение образования отходов и снижение их класса опасности (фактически речь о раздельном сборе мусора), обработка, утилизация (переработка) отходов и только потом мусоросжигание. Для решения мусорной проблемы сейчас необходимо сосредоточиться на первых двух пунктах, но вместо этого власть идет по пути строительства мусоросжигательных заводов. Хочу отметить, что эти заводы не решают проблемы свалок: под них нужны отдельные полигоны для оставшихся после сжигания золы и шлака, а это отходы повышенного класса опасности», — отмечает Иванников.

Жители против мусоросжигания

31 марта жители деревни Степанщино Воскресенского района в знак протеста перекрыли федеральную трассу М5. Люди напуганы тем, что новый мусоросжигательный завод будет построен в 800 метрах от их деревни.

С осени прошлого года протесты против строительства мусороперерабатывающего завода продолжаются и в Солнечногорском районе. Тамошние активисты не просто пикетируют свалки и перекрывают дороги. Они занимаются антимусорным шпионажем. В ночь на 1 апреля этого года группа жителей зафиксировала нелегальный своз мусора рядом с деревней Липунихой. Отходы тайком сваливают на открытую местность в ночное время, а днем засыпают землей с помощью тракторов.

Аналогичная ситуация в Наро-Фоминске . Последняя акция протеста собрала 500 человек. Там все усложняется тем, что мусороперерабатывающий завод собираются возводить на 16 гектарах лесной зоны, где отдыхали жители деревни Могутово. По их словам, в ноябре все деревья в этом участке были вырублены два дня. Протестующих возмутило прежде всего то, что это было сделано без каких-либо переговоров с ними — мгновенно и нагло.

Бастует и Ногинск . Здесь завод строится рядом с полигоном «Тимохово». Жители сетуют на то, что неподалеку от предприятия находятся водоемы, несущие воды в реку Клязьма. Попадание фильтрата с завода, по мнению ряда экологов, — прямая угроза экологической безопасности.

А в ответ — тишина

Протестная активность жителей зачастую натыкается на молчание, грубость или отговорки со стороны чиновников. В апреле прошлого года зампредседателя правительства РФ Александр Хлопонин назвал протесты против мусороперерабатывающих заводов политическими заказами. При этом он раскритиковал чиновников за то, что они не ведут разъяснительную работу с населением.

Не остался в стороне и глава «Ростеха» Сергей Чемезов . Он усомнился в искренности протестующих и намекнул на их связи с другими странами.

«Вряд ли они выступают в интересах страны», — заявил Чемезов в декабре прошлого года.

С тех пор со стороны представителей власти мало что поменялось. Чиновники утверждают, что новые мусоросжигательные заводы «РТ-Инвест» строятся по японским технологиям, что трудно подвергать сомнениям. Японо-швейцарская компания Hitachi Zosen Inova выступает поставщиком оборудования. Руководители проекта по строительству предприятий уверяют, что японские технологии позволяют говорить о минимизации экологического урона. Правда, заявляют они это журналистам федеральных изданий, а не протестующим жителям, которым, возможно, было бы достаточно хоть какого-то диалога с властями.

Проблема не ограничивается лишь одной Московской областью. «РТ-Инвест» строит мусоросжигательный завод под Казанью, несмотря на протесты жителей. 30 марта там на акцию протеста вышли несколько сотен человек, и это далеко не первый митинг в городе. Протесты регулярно проходят в Казани также с осени прошлого года. Но активность жителей убедила республиканские власти в необходимости диалога. 3 апреля глава Татарстана Рустам Минниханов поручил мэру Казани Ильсуру Метшину встретиться с инициативной группой граждан, выступающих против строительства мусоросжигательного завода.

«Президент Татарстана заявил, что без широкого обсуждения с общественностью и получения на проект международной экологической экспертизы решения о строительстве мусоросжигательного завода приниматься не будет», — заявила пресс-секретарь Минниханова Лилия Галимова

За свое будущее опасаются и жители Санкт-Петербурга. 26 марта там прошли слушания, посвященные проекту планировки промзоны «Каменка» на севере Петербурга. Согласно проекту, на одном из кварталов «учтено размещение завода по переработке твердых бытовых отходов общей мощностью в 7000 тонн в год». Однако, по сообщениям рада источников, речь идет о новом мусороперерабытвающем заводе. В 2010 и 2015 годах жителям удалось отстоять свою позицию и предотвратить появление мусоросжигательного завода в «Каменке». Удастся ли им сейчас — вопрос открытый.

Экологи против сжигания

Но и тут оптимизма мало. Да, в Японии действительно активно функционируют мусоросжигательные заводы, однако в силу раздельной системы сбора мусора, термическому уничтожению там подвергается лишь определенная часть отходов, утилизация которой не наносит вреда экологии. В Европе же от технологии мусоросжигания постепенно отказываются.

«Даже после сортировки мусора безопасно сжигать его можно лишь при строгом соблюдении технологических регламентов», — отмечает президент НКО «Союзресурс» Александр Никольский

«Решить проблему ТБО только путем строительства мусоросжигательных заводов невозможно. Не учитываются очень высокие затраты, экологические риски, их экологическая небезупречность и, самое главное, весьма ограниченный срок службы мусоросжигательных заводов — 25 лет. А по данным практики Москвы (мы на нее должны ориентироваться), мусор-то наш, родной, российский — 15-20 лет», — отмечает доктор технических наук, председатель ассоциации «Мусорщики Москвы» Лазарь Шубов.

Политологи также убеждены, в том что тема мусоросжигательных заводов вливается в общую экологическую проблему, которая сегодня начала формировать в стране политическую повестку. Без превентивной работы с населением местные власти рискуют выпустить ситуацию из под контроля и спровоцировать более масштабный протест, когда «антисвалочники» объединятся с «антисжигателями».

«Эта проблема постепенно становится одной из тем федеральной повестки. При этом, ее пока никто всерьез не политизировал. Да, в соцсетях есть абстрактные обвинения в адрес власти, но ни одна из политических сил всерьез эту тему пока не взяла. Но эта тема ширится, и постепенно политические игроки будут к ней подключаться», — считает политолог Николай Миронов

Фото с сайта http://rupor.sampo.ru/