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Воронежские предприниматели и компании массово скупают огнетушители
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Воронежские предприниматели и компании массово скупают огнетушители 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Также массово на перезаправку отправляется старое оборудование. В Воронеже с прилавков магазинов исчезли огнетушители — их попросту раскупили. Этот товар в дефиците также в гипермаркетах и автомагазинах. Кроме того, массово приобретают маски самозащиты и пожарные рукава. За последнюю неделю продажи выросли в пять раз — с таким ажиотажем не сталкивались ни продавцы, ни производители пожарного инвентаря. В основном, закупаются предприниматели и организации — то ли готовятся к проверкам, то ли трагедия в Кемерове заставила задуматься о безопасности сотрудников. Кроме того, старые огнетушители отдают на перезаправку.
Сейчас в цехе воронежского отделения всероссийского добровольного пожарного общества их скопилось уже три с половиной тысячи. В обычном режиме рабочие перезаправляли 300 огнетушителей в неделю, теперь же бьют рекорды — за прошлую неделю перевыполнили норму в пять раз. — Спрос просто огромный. Буквально за три дня мы реализовали тот запас, который планировали на три месяца. Сроки закупки увеличились, потому что все производители огнетушителей дают срок где-то не раньше, чем через месяц поставки продукции, — поделился заместитель председателя совета воронежского отделения ВДПО Сергей Кондратьев.
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