Знаменитости поддержали проект «Московское долголетие»

Проект по активному долголетию — своевременный и востребованный, считают звезды телевидения, театра и кино. Приводим мнения некоторых из них.

Москва на сегодняшний день — единственный город в России , в котором радикально изменилась ситуация с общим состоянием здоровья людей старше 55 лет. Конечно, это связано с грандиозными изменениями, произошедшими в столичной медицине. То, что еще каких-то пять-семь лет назад называлось странным словом «модернизация», дало потрясающий результат. В 21 раз увеличилось количество искусственных суставов, которые поставлены людям за последние пять лет. Это значит, что люди, которые не могли ходить, не могли спать по ночам из-за адской боли, сегодня ходят, бегают. Это ошеломляющая цифра, поскольку в 21 раз больше стало мобильных людей, которые раньше фактически были обездвижены. В пять раз снизилась смертность от инфаркта миокарда, в два раза снизилась госпитальная смертность от инсульта. Люди, которые должны были стать инвалидами и лежать в кровати, сегодня через неделю выходят из больницы. Появилось огромное количество людей старше 55 лет — порядка трех миллионов москвичей, которые активны.

— Самый зрелый возраст для самореализации — это 55–60 лет. Куда могут пойти люди в этом возрасте? Не везде, если честно, для них двери открыты. Значит, нужно организовать некую систему и программы, которые им по душе. Которые не входят в обязанность, а именно по желанию. Каждый человек, пришедший в этот мир, обладает каким-то талантом и обязательно творческим потенциалом. Это не значит, что все становятся артистами, театралами, писателями. В разных профессиях талант проявляется по-разному. Все программы «Московского долголетия» ведут к оздоровлению и продолжению жизни горожан. Человек, который только вышел на пенсию, часто испытывает одиночество. А одиночество — это страшная, разрушительная сила, мы все это прекрасно понимаем. В конце концов это может привести к быстрому старению. Этот проект не только помогает увеличить продолжение жизни, но еще и позволяет людям самореализоваться, сохранить позитивный психологический настрой и ощутить свою востребованность. Думаю, что такая программа очень полезна для примера молодому поколению и старшему. Это пойдет на пользу, процветание, стабильность и безопасность наших жителей.

— В советское время нашим долгом было уважать старших. У нас в школе были уроки мира, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, уроки уважения. В 1990-е годы тема уважения была как-то позабыта, сегодня нам надо ее вернуть в обиход. Этот проект — не проект пресс-конференций и слов, а проект дела. Ведется очень конкретная, подробная, сложная работа. Все идеи объединились в одну слаженную систему, которая работает на пользу огромного количества людей. Главные тезисы проекта я бы сформулировал так: это не жалость, а участие, не сочувствие, а сотрудничество и конкретная помощь, это не узкий замкнутый круг общения людей старшего возраста, а расширение горизонтов их жизни. Люди старшего возраста должны узнать об этом проекте. Благодаря их собственному горячему участию пополнится список кружков и возможностей, они начнут друг другу об этом рассказывать, жить с удовольствием и приносить пользу государству. Весь этот проект разработан для того, чтобы любой человек старшего возраста чувствовал себя полноценным ровно настолько, насколько он захочет. А если он захочет, значит, и сможет.