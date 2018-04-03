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Игги Азалия и Холзи разругались в социальных сетях
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Игги Азалия и Холзи разругались в социальных сетях 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Все началось сутки назад, когда Холзи, опубликовала трейлер своего нового клипа «Alone». Новинку заметили фанаты Игги и начали обвинять артистку в умышленном плагиате, на видео Азалии «Savior».
«Что? Я взяла эту идею с Ромео и Джульетта!, все очевидно, девочка» — ответила Холзи одному из пользователей.
Дело закончилось бы миром, если бы не вмешалась сама Игги. И загрузила в свои социальные сети, намек на поддержку фанатов и обвинение в плагиате:
«Это крэк-кокаин? Это то, чем ты накурилась? Ты куришь крэк?».
Дальше вулкан взорвался. Холзи настрочила: «Как можно убить того, кто уже сдох?».
Позже Игги разместила следующее сообщение: «Ха-ха, вы знаете, что я стараюсь быть скромной и вежливой. Но при этом не забывайте, что я достаточно высокая девушка и я могу спокойно оторвать твой парик или же твои настоящие волосы. И все это будет после того, как я разобью твое личико об асфальт. Если есть, что сказать — говори мне это в лицо».
Стоит отметить, что Холзи и Игги давние соперницы, на дух не переносят друг друга и периодически скандалят, к чему западные СМИ уже привыкли и с удовольствием публикуют карикатуры на д конкруенток. Например в прошлом году, Холзи в одном из интервью назвала Игги «конченой ублюдкой», в свою очередь, Игги обвинила Холзи в бездарности! Страсти продолжаются.
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