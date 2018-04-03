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УФСИН Зауралья опровергло информацию о массовом суициде в курганской колонии № 1
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УФСИН Зауралья опровергло информацию о массовом суициде в курганской колонии № 1 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
В социальных сетях распространяется информация о массовом суициде осужденных в ИК-1 Кургана, но в пресс-службе УФСИН России по Курганской области опровергли эту информации. В сообщении на сайте говорится о том, что модераторы групп «упорно навязывают мнение, что сотрудники учреждения подавляют несогласие осужденных с требованиями режима содержания только силовыми методами, а также призывают общественность не допустить применение к осужденным физической силы».
— В начале марта текущего года для рационального использования жилых площадей в ИК-1 города Кургана сотрудники учреждения выполняли перевод части осужденных из одного общежития в другое. Несколько осужденных отказались выполнить законные требования сотрудников колонии: восемь человек нанесли себе незначительные повреждения предплечий лезвиями от одноразовых бритвенных станков. Прибывшим сотрудникам учреждения осужденные пояснили, что отказываются от перевода в другой отряд, — сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что физической силы к заключенным никто не применял.
Осужденных осмотрел медицинский работник, повреждения оказались поверхностными. По мнению представителей управления, это подтверждает характер организованной акции. Раны пострадавшим обработали дезинфицирующим средством.
В колонию выехали первый замначальника регионального управления ФСИН Михаил Хамазин и работники прокуратуры, а также уполномоченный по правам человека в регионе.
— Осужденные осознали незаконность своих требований, жалоб и заявлений на действия сотрудников исправительной колонии не поступало, — добавили в пресс-службе.
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