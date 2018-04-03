Доля фальсификата на российском молочном рынке составляет 7% — «Союзмолоко»

МОСКВА , 3 апр /ПРАЙМ/. Доля фальсифицированной молочной продукции на российском рынке по итогам прошлого года составила 7%, сообщил исполнительный директор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов

"Цифра 7% характеризует долю реального фальсификата, то есть неправомерной замены молочных жиров на растительные жиры в готовой молочной продукции. Эту цифру мы считаем из года в год, по итогам 2017 года она составляет 7%", — сказал Белов, выступая на конференции «Масложировая отрасль — драйвер роста российского АПК».

По итогам 2016 года, продолжил он, доля фальсификата составляла 6%. «Есть небольшое изменение, но оно в меньшей степени носит фактический характер, в большей степени это связано с изменением методики расчета Росстата . Немного поменялись методики, сейчас мы методики приводим в соответствие друг к другу», — отметил исполнительный директор.

Россию. Белов отметил, что даже 7% — это достаточно существенный показатель, и для снижения доли фальсификата на рынке необходимо принимать меры. Одной из важнейших проблем, по его словам, является реэкспорт белково-жировых концентратов из Украины через Белоруссию

"Эти продукты в конечном итоге попадают к нам на полку в виде сыров, к сожалению, очень серьезно портят ценовую конъюнктуру, серьезно снижают доходность добросовестных производителей, негативно влияют на рынок, вводят потребителя в заблуждение. Здесь усиление контроля за данным направлением серьезно повлияет на рынок", — отметил Белов.

"Вторая важная составляющая — это, конечно, борьба с фальсификатом на полке в социальных закупках, и, прежде всего, серьезное усиление ответственности за подобные нарушения. Не те суммы, которые есть сейчас, они не очень значительные — возможно, введение кратных штрафов, может быть, в перспективе — изъятие оборудования", — добавил исполнительный директор «Союзмолока».