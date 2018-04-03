Ещё
Доля фальсификата на российском молочном рынке составляет 7% — «Союзмолоко»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Доля фальсификата на российском молочном рынке составляет 7% — «Союзмолоко» 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Доля фальсифицированной молочной продукции на российском рынке по итогам прошлого года составила 7%, сообщил исполнительный директор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов.
"Цифра 7% характеризует долю реального фальсификата, то есть неправомерной замены молочных жиров на растительные жиры в готовой молочной продукции. Эту цифру мы считаем из года в год, по итогам 2017 года она составляет 7%", — сказал Белов, выступая на конференции «Масложировая отрасль — драйвер роста российского АПК».
По итогам 2016 года, продолжил он, доля фальсификата составляла 6%. «Есть небольшое изменение, но оно в меньшей степени носит фактический характер, в большей степени это связано с изменением методики расчета Росстата. Немного поменялись методики, сейчас мы методики приводим в соответствие друг к другу», — отметил исполнительный директор.
Белов отметил, что даже 7% — это достаточно существенный показатель, и для снижения доли фальсификата на рынке необходимо принимать меры. Одной из важнейших проблем, по его словам, является реэкспорт белково-жировых концентратов из Украины через Белоруссию в Россию.
"Эти продукты в конечном итоге попадают к нам на полку в виде сыров, к сожалению, очень серьезно портят ценовую конъюнктуру, серьезно снижают доходность добросовестных производителей, негативно влияют на рынок, вводят потребителя в заблуждение. Здесь усиление контроля за данным направлением серьезно повлияет на рынок", — отметил Белов.
"Вторая важная составляющая — это, конечно, борьба с фальсификатом на полке в социальных закупках, и, прежде всего, серьезное усиление ответственности за подобные нарушения. Не те суммы, которые есть сейчас, они не очень значительные — возможно, введение кратных штрафов, может быть, в перспективе — изъятие оборудования", — добавил исполнительный директор «Союзмолока».
Прайм: последние новости
Дайджест российских СМИ – 3 апреля Кредиторы получили доступ к профилям пользователей "ВКонтакте" Началось строительство порта "Лавна" в Мурманске
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»115
Трамп заявил о жестком отношении к РФ245
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США118
В Киеве выступили с неожиданным признанием по Донбассу
«Наказание» Латвии требует осторожности45
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп заявил о жестком отношении к РФ
Политика
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение