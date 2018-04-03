Постиравший российский флаг подросток может попасть под арест 

На подростка, сорвавшего российский флаг с подъезда одного из домов в микрорайоне Хрустальный в Калуге якобы для того, чтобы его постирать, составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Протокол в ближайшее время будет направлен в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при городской управе. Подростку грозит штраф или административный арест на 15 суток. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области, протокол на подростка был составлен за нецензурная брань, с которой он обрушился на женщину-старшую по дому. Судя по видео, опубликованному в соцсетях, нецензурной бранью подросток не ограничился. Он пригрозил женщине расправой и бросился на нее с палкой в руках в присутствии полицейских. Вспыльчивого юношу удержал какой-то мужчина, предположительно его отец. В полиции сообщили, что с приятелями этого подростка и их родителями были проведены профилактические беседы. Родителям, в частности, полицейские напомнили о существовании статьи 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). В том случае, если проверка, которую сейчас проводит полиция, подтвердит и их вину, подростки понесут наказание в соответствии с действующим законодательством, пообещали в полиции. Будет, в том числе, рассмотрен вопрос о постановке несовершеннолетних на профилактический учет в инспекции по делам несовершеннолетних. По словам жителей Хрустального, эти подростки и до истории с сорванным флагом успели совершить в этом микрорайоне немало «славных» дел. Поэтому людей крайне возмутило то, что в полиции приняли их версию исчезновения флага. Кстати, флаг, возвращенный подростками на свое место, снова исчез. Фото Е. Дедух