«Малыш на миллион»: Максим Виторган показал забавное фото сына Платона

Как ранее уже сообщала Teleprogramma.pro, после долгих месяцев напряженной работы Ксения Собчак вместе с мужем Максимом Виторганом и сыном Платоном отправилась в долгожданный отпуск. Местом своего отдыха звездное семейство выбрало солнечный Таиланд , откуда теперь публикует памятные кадры. На одном из свежих снимков запечатлен полуторагодовалый сын пары. «И Ленин великий им путь… указал!», — с юмором подписал публикацию Максим Виторган.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1749170429618337956_21965519"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

В комментариях к посту пользователи в большинстве своем умилялись увиденному. «Космический ребенок», «Малыш на миллион», «Папина лицо и мамина харизма», «Какая милота! Покорение планета Земля!», «Очаровательный ребятенок», — восхищались подписчики актера.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1749404009535740734_195251592"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Напомним, что Максим Виторган в третий раз стал отцом в ноябре 2016 года. (у него уже есть двое взрослых детей от предыдущего брака, — прим.ред.). В элитном столичном госпитале «Лапино» его супруга Ксения Собчак родила мальчика. Какие-то время назад в Сети появились слухи о том, что телеведущая и экс-кандидат в президенты ждет второго ребенка, однако, глядя на фотографии Собчак в купальнике, можно сказать, что домыслы пока так и не нашли подтверждения.