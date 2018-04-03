Россияне бьются в истерике от прелестей голой Цымбалюк-Романовской 

Фотография пианистки на пляже стала бомбой. Такой бывшую жену Джигарханяна мы еще не видели!
Около полумиллиона просмотров и свыше двух сотен комментариев — появившиеся в Сети приватные снимки Виталины Цымбалюк-Романовской и ее бывшего мужа Армена Джигарханяна произвели фурор. На этом, не предназначенном, очевидно, для широкой публики фото, актер и пианистка предстали, что называется, во всей красе.
Но мнения интернет-пользователей разделились. «Джигарханяна-то упрекнуть не в чем — ему 150 лет в обед. В его возрасте выглядят и похуже. А вот „молодая“ — правду сказал Марк Рудинштейн — „если отмыть, страшна как смертный грех“, „Это просто ужас! Что Джигарханян, что Цымбалюк! Кошмарный кошмар!“, „Я в шоке, где чего там красивого, рожа просит кирпича“, „Страшная, вечно с грязной головой, неприятная особа“, — возмущаются одни. И даже посвящают ей сатирические стихи: „Как жаль ее, она ведь — головастик! // Вместо мозгов — опилки, тело — пластик. // Бренчит на пианино Цымба-злючка // И превращает клавиши в колючки! // За баксы душу дьяволу продаст. // Но близится расплаты грозный час!
Другие же слагают оды прелестнице. „В ее улыбке прячутся мечты, // Красе ее завидуют // И оттого я повторюсь опять: Богиня Виталина // Краше, чем рассвет над садом роз! // И выше самых дальних в небе звезд!“ — восхищается поклонник. „Виталиночка, Вы обаятельны, изящны и просты, // Как музыка, стихи или цветы, // А сочетание ума и красоты — // Такие редкие для наших дней черты! // Так пусть судьба воздаст Вам по заслугам, // Порадует надежным, верным другом“, — вторит фанатка.
Конечно, не остался в стороне и Иван Губкин. Своей любимой героине он тоже посвятил поэму „Красавице, богине, чаровнице“. Отрывок из нее мы и публикуем ниже.
Красавица, богиня, чаровница, // Ты вкуса, стиля, стати образец // Перед тобою млею и робею, // Целую пальцы, полные колец. // Ты пианистка милостию божьей, // Но променяла свой бесценный дар // На годы службы старому актеру, // Теперь же превратилась жизнь в угар. // Я без тебя не мыслю телевизор, // „Пусть говорят“ не в силу я смотреть, // Пустой эфир, когда без Виталины, // Ее судить прошу людей не сметь! // У киевлянки есть в Москве квартиры, // И денег столько — куры не клюют, // Она теперь — известная персона, // На все премьеры ведь ее зовут. // Все обсуждают вид ее на фото — // Стройна, как ивушка, // Волнующая грудь. // Готов я ею вечно любоваться, // От снимка этого теперь мне не уснуть. // Мечтаю я о клюквенном компоте, // Который ты любила так варить, // И не поверю я бесстыжей Мазур, // Что за решетку хочет засадить.