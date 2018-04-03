Россияне бьются в истерике от прелестей голой Цымбалюк-Романовской

Фотография пианистки на пляже стала бомбой. Такой бывшую жену Джигарханяна мы еще не видели!

Около полумиллиона просмотров и свыше двух сотен комментариев — появившиеся в Сети приватные снимки Виталины Цымбалюк-Романовской и ее бывшего мужа Армена Джигарханяна произвели фурор. На этом, не предназначенном, очевидно, для широкой публики фото, актер и пианистка предстали, что называется, во всей красе.

Но мнения интернет-пользователей разделились. «Джигарханяна-то упрекнуть не в чем — ему 150 лет в обед. В его возрасте выглядят и похуже. А вот „молодая“ — правду сказал Марк Рудинштейн — „если отмыть, страшна как смертный грех“, „Это просто ужас! Что Джигарханян, что Цымбалюк! Кошмарный кошмар!“, „Я в шоке, где чего там красивого, рожа просит кирпича“, „Страшная, вечно с грязной головой, неприятная особа“, — возмущаются одни. И даже посвящают ей сатирические стихи: „Как жаль ее, она ведь — головастик! // Вместо мозгов — опилки, тело — пластик. // Бренчит на пианино Цымба-злючка // И превращает клавиши в колючки! // За баксы душу дьяволу продаст. // Но близится расплаты грозный час!

Другие же слагают оды прелестнице. „В ее улыбке прячутся мечты, // Красе ее завидуют // И оттого я повторюсь опять: Богиня Виталина // Краше, чем рассвет над садом роз! // И выше самых дальних в небе звезд!“ — восхищается поклонник. „Виталиночка, Вы обаятельны, изящны и просты, // Как музыка, стихи или цветы, // А сочетание ума и красоты — // Такие редкие для наших дней черты! // Так пусть судьба воздаст Вам по заслугам, // Порадует надежным, верным другом“, — вторит фанатка.

Конечно, не остался в стороне и Иван Губкин. Своей любимой героине он тоже посвятил поэму „Красавице, богине, чаровнице“. Отрывок из нее мы и публикуем ниже.