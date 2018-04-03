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Вора с аномально большим ртом подняли на смех
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Вора с аномально большим ртом подняли на смех 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Пользователи соцсетей поглумились над фотороботом человека, подозреваемого британской полицией в краже со взломом. Юзеров насмешил его большой рот.
Полиция графства Уорикшир опубликовала в своем Twitter-аккаунте фоторобот человека, предположительно совершившего преступление. Пост со снимком сопровождался призывом сообщить любую информацию о нем. Однако пользователи увидели в непропорциональном лице подозреваемого повод для шуток.
Пристальное внимание подписчиков привлек большой рот подозреваемого. Комментаторы предположили, что он является рекламным лицом зубной пасты, главным героем анимационного фильма «Гадкий я» или чеширским котом, чья огромная улыбка была описана в детской книге. Один из пользователей пошутил, что понял, глядя на изображение, каким образом вор совершил взлом.
Некоторые бросились давать советы полицейским. «Вы не можете проверить стоматологические снимки человека с огромной глоткой?» — спросил один из подписчиков. «Неудивительно, что ему приходится воровать, — заметил другой, — должно быть, он тратит целое состояние на зубную пасту».
Шуток стало так много, что сотрудникам полиции пришлось объяснять, что это не розыгрыш. «Мы можем подтвердить, что это реально, мы ожидали внимания! Но шутки в сторону, фоторобот был создан по описанию, и женщина стала жертвой ужасного преступления совершенно серьезно!» — написали они в официальном аккаунте, уточнив, что надеются очень скоро поймать вора.
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