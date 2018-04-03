Путин рассказал о возможности производить аналоги «Новичка» в 20 странах

Нервно-паралитические вещества, подобные тому, которым были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, могут производиться примерно в 20 странах мира. Об этом журналистам сообщил президент России Владимир Путин по итогам переговоров в Анкаре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает «Интерфакс».

«Как вы знаете, я сам об этом инциденте узнал из СМИ. Хочу к этому только добавить — по данным международных экспертов, примерно в 20 странах мира могут производиться подобные нервно-паралитические вещества», — сказал российский лидер, не уточнив, на каких экспертов он ссылается.

3 апреля глава британской военной научно-технологической лаборатории Портон Даун Гэри Эйткенхэд заявил, что специалисты учреждения не определили происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали. Он подчеркнул, что это не входит в сферу ответственности лаборатории — она определяет только тип и семейство яда. По словам Эйткенхэда, установлением того, где создавалось это вещество, занималось британское правительство.

Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим токсином «Новичок». Как именно это произошло, до сих пор не выяснено. Сообщалось, что яд нашли на ручке входной двери дома. Полиция также не исключает, что отравляющее вещество могло находиться в гречневой крупе.