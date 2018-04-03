Сати, или зачем вдовы шли на самосожжение вместе с покойным мужем

Ритуал самосожжения особое распространение обрел на территории Индии , когда безутешная вдова на добровольной основе решала «поддержать» покойного мужа весьма жутким способом. В частности, она ложилась рядом с телом супруга на предварительно подготовленное для последующего сожжения погребальное ложе, оставаясь там, когда огонь поглотит останки покойного возлюбленного, а после и ее саму. По факту, женщины по своей воли соглашались сгорать заживо. Самосожжение или, как еще называют это процесс, ритуал сати существовал в Индии в течение нескольких столетий, пока страну не взяла под свой контроль Великобритания . Новая власть, пришедшая в 1829, объявила ритуальное самосожжение вне закона, и этот статус сохраняется за ним по сей день. Однако местные жители не согласны с такими уставами, и сати продолжается до сих пор, хотя явление запрещали по меньшей мере дважды — в 1956 и, кроме того, 1981 гг. Некоторые вдовы периодически предпринимали попытки выбраться из огня, как только начинали гореть заживо, но подобное поведение расценивалось как страшное бесчестие. В таком случае родственники и знакомые семьи считали долгом загнать женщину обратно в огонь, используя для этого приготовленные бамбуковые трости. Если таким образом ситуацию не удавалось разрешить, то вдову связывали и бросали в огонь.

В XVIII столетии имел место инцидент во время ритуала сати, когда вдове не просто удалось выбраться из огня, но и окунуться в реку, чтобы потушить пламя. Женщина осталась невредима, однако ее родственники выловили ее и отправили обратно в костер, предварительно поломав ноги и руки, чтобы она не смогла снова сбежать. Церемония самосожжения появилась в Индии, когда вдовы находились в самом конце социальной лестницы и общество считало их нечистыми. Все избегали прикосновений к женщинами, которые потеряли мужа, их презирали и унижали, что в итоге превращало жизнь вдовы в сущий ад. Тогда дамы стали добровольно прыгать с телом супруга в костер, чтобы избавить себя от тяжелой жизни без него.]]>