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СКР заинтересовался торговлей приемными детьми в Екатеринбурге
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СКР заинтересовался торговлей приемными детьми в Екатеринбурге 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Региональный Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту злоупотребления полномочиями органов опеки в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга на основании публикаций в СМИ. В опубликованных материалах имеется информация о торговле сиротами и манипуляциями со счетами отказных детей, сообщает в среду, 3 апреля, «АиФ-Урал».
По официальной информации от регионального Следственного управления СКР, сейчас проводится проверка о возможных фактах обналичивания денежных средств детей-сирот, продаже их имущества, а также вымогательствах денег со стороны органов опеки с будущих приемных родителей. «Доследственная проверка организована на предмет возможного наличия признаков преступления, предусмотренного ст.285 УК РФ (»Злоупотребление должностными полномочиями»)», — пояснил изданию «АиФ-Урал» официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.
Речь идет о появившейся информации в издании The Insider, где был посвящен материал о незаконной работе органов опеки Орджоникидзевского района Екатеринбурга. В частности, в материале говорится о вымогательствах со стороны руководства соцопеки с будущих приемных родителей в размере нескольких десятков тысяч рублей за одного ребенка.
С другой стороны, приводится факт о злоупотреблении полномочиями конкретных лиц: на основе показаний героев материала издания, приемных детей держат как товар, а недееспособных и нездоровых содержат до совершеннолетнего возраста, отправляя после в специальные социальные учреждения, а накопленные на их счетах за это время средства обналичивают. И речь здесь идет о вполне крупных суммах, выделяемых государством.
По данным СКР, сейчас эта информация проходит проверку: допрашиваются конкретные лица из территориального органа опеки и отделения №1 ГКУЗС «Специализированный дом ребёнка». Также направлены запросы в адрес детского омбудсмена Свердловской области Игоря Морокова, а также в региональное Министерство социальной защиты. По итогам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
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