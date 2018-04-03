СКР заинтересовался торговлей приемными детьми в Екатеринбурге

Региональный Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту злоупотребления полномочиями органов опеки в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга на основании публикаций в СМИ. В опубликованных материалах имеется информация о торговле сиротами и манипуляциями со счетами отказных детей, сообщает в среду, 3 апреля, «АиФ-Урал»

Александр Шульга. По официальной информации от регионального Следственного управления СКР, сейчас проводится проверка о возможных фактах обналичивания денежных средств детей-сирот, продаже их имущества, а также вымогательствах денег со стороны органов опеки с будущих приемных родителей. «Доследственная проверка организована на предмет возможного наличия признаков преступления, предусмотренного ст.285 УК РФ (»Злоупотребление должностными полномочиями»)», — пояснил изданию «АиФ-Урал» официальный представитель СУ СКР по Свердловской области

Речь идет о появившейся информации в издании The Insider, где был посвящен материал о незаконной работе органов опеки Орджоникидзевского района Екатеринбурга. В частности, в материале говорится о вымогательствах со стороны руководства соцопеки с будущих приемных родителей в размере нескольких десятков тысяч рублей за одного ребенка.

С другой стороны, приводится факт о злоупотреблении полномочиями конкретных лиц: на основе показаний героев материала издания, приемных детей держат как товар, а недееспособных и нездоровых содержат до совершеннолетнего возраста, отправляя после в специальные социальные учреждения, а накопленные на их счетах за это время средства обналичивают. И речь здесь идет о вполне крупных суммах, выделяемых государством.