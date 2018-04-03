Как московские дороги будут очищать от следов шин и бензина

Блогеры не первый раз задаются вопросом: зачем столичные дорожники «с жиру бесятся» и тратят немыслимые средства на косметику? Обычной воды что ли в Москве-реке мало? Как говорят в «Автомобильных дорогах», так просто московскую грязь не победить. Интенсивность движения значительно выше, чем в регионах, как результат многочисленные пятна от нефтепродуктов. Одна вода их не возьмет, а вот моющее средство, которое коммунальщики попросту называют шампунем, то, что надо. Коммунальщики не меняют его уже несколько лет. Примерно за два часа слой «Торнадо» способен впитать дорожную грязь. После этого колонна вернется и смоет пену. Сразу все пятна не сойдут, поэтому в апреле процедуру повторят четыре раза. Потом банные процедуры будут проходить раз в месяц.

Мыть дороги с «Торнадо» можно лишь когда среднесуточная температура превышает плюс 5, сказал Соколов. Сегодня как раз такой теплый день. В общей сложности по предварительным оценкам в работах задействуют более 4 тысяч спецмашин. «Поливалки» пройдут по Садовому и другим улицам в небыстром темпе в сопровождении машин ДПС . Мощные струи «поливалок» не только смоют грязь, но и прибьют пыль к бордюрам и отбойникам. Дальше в генеральную уборку вступают машины-пылесосы. Шумозащитные экраны и разделители потоков тоже очистят «КамАЗами» со специальной вращающейся щеткой. А вот грязный налет с дорожных знаков коммунальщикам, как всегда, придется скоблить вручную.

Трассы будут убирать и в дождь: сотрудники автодорожных предприятий объясняют, что осадки по чистящим свойствам значительно уступают технической воде. А вот то, что пыль на дорогах прибивается, это даже к лучшему. Вот почему работающая поливальная машина в ливень не повод для банального интернет-троллинга в соцсетях.

Самое главное, что в Москве коммунальщики моют любимый город не только ради красоты. На чистый асфальт легко нанести разметку, зимой ее не хватает. А благодаря «высасыванию» пыли дышаться москвичам будет легче даже неподалеку от оживленных дорог.

Обычная вода грязь на столичных трассах не берет — слишком велика интенсивность движения в Москве

Большая мойка затронет не только проезжие части. Дворники и спецтехника уже сейчас начали работать во дворах, коммунальщики стараются как можно скорее вывезти оставшийся снег. А потом начнется месяц благоустройства, когда столицу окончательно приведут в порядок к лету. Кстати, горожане могут и сами принять участие в субботниках 14 и 21 апреля. Их с 10 часов будут проводить в «Зарядье», саду имени Баумана, Парке Горького, Сокольниках, Кузьминках и других популярных местах для прогулок.

Кстати

Во время весенней кампании по благоустройству в Москве наведут порядок в 250 парках, 118 особо охраняемых природных территориях и около 124 городских водоемах. Традиционно сотрудники специализированных организаций очистят памятники, воинские захоронения и монументы. Потом начнется акция «Миллион деревьев»: активисты высадят по всему городу более 400 деревьев и почти 17 тысяч кустарников.