Минпромторг России подготовит Стратегию развития льняного комплекса

3 апреля Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провел отраслевое совещание по вопросам текущей ситуации и перспектив развития льняного комплекса России.

Глава Минпромторга России отметил, что в настоящее время есть реальная возможность осуществить полный цикл выращивания и глубокой переработки льна.

Для этого нужно максимально соотнести потребности предприятий легкой промышленности и возможности сельхозпроизводителей в части развития сырьевой базы. Кроме того, сегодня в мире имеется дефицит льна, который Россия может успешно заместить

обратился он к присутствующим.

В обсуждении приняли участие представители Минсельхоза России , региональной власти, ведущих предприятий отрасли и институтов развития.

Предприниматели высказали заинтересованность и готовность принять участие в программе по развитию льняного комплекса России, подчеркнув, что обладают для этого необходимыми компетенциями и технологиями.

По итогам совещания было принято решение о разработке Стратегии развития льняной отрасли с учетом максимальной инвентаризации текущей ситуации и оценке перспектив использования льняной продукции в различных отраслях экономики, таких как медицина и фармацевтика, строительство, биокомпозиты, легкая промышленность и многих других.