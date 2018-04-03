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Минпромторг России подготовит Стратегию развития льняного комплекса
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Минпромторг России подготовит Стратегию развития льняного комплекса 

Министерство промышленности и торговли РФ 1 час назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
3 апреля Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провел отраслевое совещание по вопросам текущей ситуации и перспектив развития льняного комплекса России.
Глава Минпромторга России отметил, что в настоящее время есть реальная возможность осуществить полный цикл выращивания и глубокой переработки льна.
Для этого нужно максимально соотнести потребности предприятий легкой промышленности и возможности сельхозпроизводителей в части развития сырьевой базы. Кроме того, сегодня в мире имеется дефицит льна, который Россия может успешно заместить
обратился он к присутствующим.
В обсуждении приняли участие представители Минсельхоза России, региональной власти, ведущих предприятий отрасли и институтов развития.
Предприниматели высказали заинтересованность и готовность принять участие в программе по развитию льняного комплекса России, подчеркнув, что обладают для этого необходимыми компетенциями и технологиями.
По итогам совещания было принято решение о разработке Стратегии развития льняной отрасли с учетом максимальной инвентаризации текущей ситуации и оценке перспектив использования льняной продукции в различных отраслях экономики, таких как медицина и фармацевтика, строительство, биокомпозиты, легкая промышленность и многих других.
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