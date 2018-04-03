Убирать недостоверные и порочащие честь сведения из интернета станет проще

Государственную думу Российской Федерации был внесен законопроект, призванный облегчить механизм блокировки попавших в сеть интернет сведений, которые порочат честь и достоинство граждан.

Основная цель документа, предложенного депутатской группой от партии «Единая Россия» , — повысить эффективность исполнения судебных решений, связанных с удалением «сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию».

Согласно документу, после принятия судом решения о блокировке появившихся в сети интернет недостоверных сведений у разместивших их лиц будет один день на то, чтобы убрать ложную информацию из общего доступа. После истечения этого срока судебный пристав-исполнитель вынесет постановление о принудительной блокировке сайта, на котором опубликованы порочащие сведения. Документ передадут для исполнения в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

— Сейчас в нашем законодательстве существует правовой пробел в области защиты чести, достоинства и деловой репутации физического лица и деловой репутации юридического лица. Граждане могут долго, по полгода — год судиться и добиться признания судом определенной информации недостоверной. После этого ответчик мог заплатить штраф, но порочащие сведения не удалить. Далее его будут продолжать штрафовать за неисполнение судебного решения, но на этом обычно все и заканчивается, — отметил заместитель председателя Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный . — Наш законопроект значительно упростит процесс блокировки порочащих честь и достоинство сведений, так как она будет происходить без учета мнения лица, разместившего недостоверную информацию. Мне кажется, это очень здравая инициатива, и надеюсь, что она будет поддержана.

Он добавил, что так можно гарантировать, что все порочащие человека и юридическое лицо сведения будут удалены из общего доступа.