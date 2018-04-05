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Рада призвала мировое сообщество запретить «Северный поток — 2»
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Рада призвала мировое сообщество запретить «Северный поток — 2» 

BFM.RU 5 апреля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Верховная рада просит мировое сообщество запретить строительство газопровода «Северный поток — 2». По мнению украинских парламентариев, он угрожает монополией России на газовом рынке Европы. Об этом сообщает РИА Новости.
«Намерение реализовать «Северный поток — 2» утвердит абсолютную монополию РФ на газовом рынке Европы. В этом случае «Газпром» получит контроль над объемом и ценой всего газового рынка континентальной Европы, а также физическую возможность вообще отказать в поставках газа странам Центральной Европы», — говорится в обращении Верховной рады.
Депутаты также предложили срочно провести консультации между правительством Украины и Еврокомиссией о недопустимости строительства «Северного потока — 2».
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