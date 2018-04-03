Подростка, устроившего стрельбу на школьном дворе, отправили в закрытую школу

Суд рассмотрел дело о направлении 15-летнего подростка в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа для несовершеннолетних.

В феврале ученик одной из школ в Заволжском районе принёс пневматический пистолет и несколько раз выстрелил из него во дворе школы. К счастью, никто при этом не пострадал. С родителями подростка провели профилактическую беседу, а пистолет изъяли.

Подразделение по делам несовершеннолетних собрало материалы для рассмотрения в суде возможности направить подростка в специальную школу закрытого типа, поскольку он уже не раз нарушал закон.