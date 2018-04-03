День открытых дверей в радиоастрономической обсерватории в Пущине состоится 14 апреля

День открытых дверей в Пущинской радиоастрономической обсерватории пройдет 14 апреля, гостей ждут лекции и обзорные экскурсии, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«В честь Дня космонавтики Пущинская радиоастрономическая обсерватория АКЦ ФИАН проводит 14 апреля День открытых дверей. Начало мероприятия в 15:00, окончание — в 23:00», — говорится в сообщении.

В программе Дня открытых дверей гостей ждут дневная обзорная экскурсия на радиоастрономические телескопы обсерватории, популярная лекция «От человека разумного — к человеку космическому» о космонавтике, мастер-класс «Лунный мир», выставка детских рисунков и многое другое.