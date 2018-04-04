Крупный пожар в Башкирии: Горит Центральный рынок

Площадь пожара на Центральном рынке в Нефтекамске составляет 150 кв.м.

Как сообщил ToDay News Ufa осведомленный источник в МЧС , накануне, 3 апреля, в 21:46 поступило сообщение о возгорании одноэтажного здания на Центральном рынке в Нефтекамске, расположенном на улице Дорожная. Горел кирпичный пристрой размерами 15 на 70 метров. В 22:49 пожар локализовали.

В тушении задействовали 5 единиц техники и 13 человек личного состава МЧС.

К счастью, при пожаре на Центральном рынке в Нефтекамске обошлось без погибших и пострадавших.

Фото: ВК, Типичный Нефтекамск