Крупный пожар в Башкирии: Горит Центральный рынок 

Площадь пожара на Центральном рынке в Нефтекамске составляет 150 кв.м.
Как сообщил ToDay News Ufa осведомленный источник в МЧС, накануне, 3 апреля, в 21:46 поступило сообщение о возгорании одноэтажного здания на Центральном рынке в Нефтекамске, расположенном на улице Дорожная. Горел кирпичный пристрой размерами 15 на 70 метров. В 22:49 пожар локализовали.
В тушении задействовали 5 единиц техники и 13 человек личного состава МЧС.
К счастью, при пожаре на Центральном рынке в Нефтекамске обошлось без погибших и пострадавших.
Фото: ВК, Типичный Нефтекамск