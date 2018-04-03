Экономисты искали образ будущего

3 апреля в здании Российской академии наук начался ежегодный двухдневный Московский экономический форум. Корреспондент «ВМ» выяснял, что вкладывают теоретики и практики экономики, не входящие в состав правительства России , в заявленную тему форума — «Образ будущего».

Московский экономический форум (МЭФ), несмотря на созвучие с Петербургским и Сочинским, не является площадкой для многомиллиардных сделок или местом встреч членов правительства России.

Здесь собираются экономисты, далекие от блокчейна, биткоина и монетарного либерализма. Но все же МЭФ сумел привлечь внимание. Так, на этом съезде в здании РАН (известном москвичам как золотые мозги. — «ВМ») выступил президент академии Александр Сергеев . Впрочем, проблему он затронул традиционную — «утечку мозгов».

Мол, не доллары утекающие надо считать, а уезжающие таланты. По его мнению, в школы надо вернуть «научную часть» и отказаться от ЕГЭ. И тогда, считает Сергеев, карьера в этой сфере вновь станет привлекательной. Но вот внешний вид многих и многих представителей российской науки, собравшихся на МЭФ, наводил на горькие раздумья.

Респектабельно выглядели только свиты экс-кандидатов в президенты, которые участвовали в форуме: Павла Грудинина Бориса Титова . Последний заявлял, что экономике нужен переход к проектному финансированию. Грудинин же перечислил традиционные беды системы, столь же традиционные обещания левых и завершил выступление словами, что надеется на то, что курс нового правительства не будет либеральным.

— Греф и Кудрин никакого будущего предложить не могут, — убежден Максим Калашников , идеолог «Партии дела», немало представителей которой собрались на МЭФ. — Здесь же — промышленники, те, кто выжил вопреки всему. Нужен протекционизм, экономический национализм. На мировом рынке конкурируют не отдельные компании, а связка корпорация — государство. Экономика будущего в том, чтобы у нас поддерживать эти же правила, а также преодолеть пропасть между фундаментальной наукой и реальным производством.

Второй день МЭФ по плану посвящен международным дискуссиям по ряду горячих тем — от гибридной войны в СМИ до духовной нищеты социал-демократии.

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