Экономисты искали образ будущего 

3 апреля в здании Российской академии наук начался ежегодный двухдневный Московский экономический форум. Корреспондент «ВМ» выяснял, что вкладывают теоретики и практики экономики, не входящие в состав правительства России, в заявленную тему форума — «Образ будущего».
Московский экономический форум (МЭФ), несмотря на созвучие с Петербургским и Сочинским, не является площадкой для многомиллиардных сделок или местом встреч членов правительства России.
Здесь собираются экономисты, далекие от блокчейна, биткоина и монетарного либерализма. Но все же МЭФ сумел привлечь внимание. Так, на этом съезде в здании РАН (известном москвичам как золотые мозги. — «ВМ») выступил президент академии Александр Сергеев. Впрочем, проблему он затронул традиционную — «утечку мозгов».
Мол, не доллары утекающие надо считать, а уезжающие таланты. По его мнению, в школы надо вернуть «научную часть» и отказаться от ЕГЭ. И тогда, считает Сергеев, карьера в этой сфере вновь станет привлекательной. Но вот внешний вид многих и многих представителей российской науки, собравшихся на МЭФ, наводил на горькие раздумья.
Респектабельно выглядели только свиты экс-кандидатов в президенты, которые участвовали в форуме: Павла Грудинина и Бориса Титова. Последний заявлял, что экономике нужен переход к проектному финансированию. Грудинин же перечислил традиционные беды системы, столь же традиционные обещания левых и завершил выступление словами, что надеется на то, что курс нового правительства не будет либеральным.
— Греф и Кудрин никакого будущего предложить не могут, — убежден Максим Калашников, идеолог «Партии дела», немало представителей которой собрались на МЭФ. — Здесь же — промышленники, те, кто выжил вопреки всему. Нужен протекционизм, экономический национализм. На мировом рынке конкурируют не отдельные компании, а связка корпорация — государство. Экономика будущего в том, чтобы у нас поддерживать эти же правила, а также преодолеть пропасть между фундаментальной наукой и реальным производством.
Второй день МЭФ по плану посвящен международным дискуссиям по ряду горячих тем — от гибридной войны в СМИ до духовной нищеты социал-демократии.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ирина Долгова, доцент МГТУ имени Н. Э. Баумана:
— Президент в начале марта очертил образ будущего, аспекты нашего общего участия в его формировании. Сейчас на форуме мы говорим о стратегии, о международных отношениях в экономике. Люди хотят международного сотрудничества, но Европе его запрещают с 2014 года, введя санкции. Я вижу новый вид конкуренции — развитие национальных экономик. Как Китай, например. Но Россия — не Китай, там своя ниша, производство дешевых товаров. И деньги от этого они вложили в новые технологии. Мы так не можем. Нам, скорее, надо ориентироваться на Южную Корею.