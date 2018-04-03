Инкрустация и инокуляция для инноваций: как стартап будет экономить деньги фермерам

Зачем семена сельскохозяйственных культур инкрустируют перед посевом и как стартап будет помогать экономить фермерам миллионы рублей, читайте в новом выпуске рубрики «Российские стартапы» от Indicator.Ru.

Сеять, разумное, доброе и полезное

Современные фермеры перед посевом подготавливают семена особым образом: протравливают их химическими и биопрепаратами, которые повышают устойчивость семян к природным условиям, вредителям и болезням. Существует несколько видов такой обработки, и чаще всего фермеры используют инкрустацию и инокуляцию. В процессе инкрустации на поверхность семян наносят ядохимикат с полимером, который после испарения образует плотно прилегающую пленку. Инокуляция — это нанесение на семена искусственно полученных бактерий для улучшения азотфиксации — связывания молекулярного азота из воздуха. Во время такой обработки легко травмируются многие культуры, и в результате оказываются выброшенными порядка 50% семян.

«Анализ научных исследований и оценки специалистов по предпосевной обработке показал, что на сегодняшнем этапе развития техники для предпосевной обработки семян не решена проблема безопасной технологии предпосевной обработки хрупких, легко травмируемых элитных и полевых семян картофеля, бобовых и других культур», — отмечает доцента Азово-Черноморского инженерного института Майя Суханова, лидер сельскохозяйственного стартапа EcoMix.

Чтобы решить эту проблему, специалисты из EcoMix используют технологию безударного воздействия рабочих органов машины для предпосевной обработки семян. Разработанное ими устройство может использоваться и как инкрустатор — для обработки семян биопрепаратами, и как инокулятор — для безопасной обработки семян ядохимикатами. В исследованиях принимали участие студенты Майи и научные сотрудники института, и уже спустя два года изучения и анализа смеситель-инкрустатор с эластичными рабочими органами EcoMix получил свой первый патент. По словам изобретателей, смеситель-инокулятор позволит производителям бобовых и картофеля экономить от шести миллионов рублей на каждую тысячу гектар посева.

Стартап уже запатентовал два типа устройств и продолжает научные исследования в области предпосевной обработки. В 2017 году была Ecomix подал новую заявку на изобретение. Разработчики пытаются увеличить вариативность действий устройства и работают над созданием устройств периодического и непрерывного действия с разной производительностью.

Команда

«В 2014 году наша команда получила грант Российского фонда фундаментальных исследований для теоретического обоснования механико-математической модели технологии смешивания», — вспоминает Майя. Уже через год стартап занял первое место в номинации «Лучшая инновационная идея» на Молодежном инновационном конвенте Ростовской области

Через два года к проектной работе присоединился бывший студент Майи Александр Борисенко , чья поддержка помогла создать пилотную установку. «Он на свой страх и риск, с моего одобрения и согласия, разработал и сконструировал первый опытный промышленный образец, который испытали летом в 2016 году, — продолжает вспоминать Майя. — Первые производственные испытания показали, что устройство необходимо откалибровать под разные культуры и проработать механизм выгрузки обработанных семян».

За годы работы команда проекта опубликовала свыше 60 статей в российских и международных научных сборниках и журналах (например, в журнале ARPN journal of engineering and applied sciences или журнале «Сельский механизатор»). С 2017 года проекту помогает доктор технических наук Виктор Забродин — профессор кафедры «Высшая математика и механика» Азово-Черноморского инженерного института. С его поддержкой команда разработчиков псмогла получить в 2017 году гранты РФФИ.

Настоящее и будущее

Сегодня на рынке существуют еще два подобных устройства — немецкое Petkus, разработанное только для инкрустации, и российское ПС-10, которое может протравливать семена. В отличие от них EcoMix работает с обоими способами. При этом затраты на устройство в конечном итоге выходят в два раза ниже.

России выращивают около 1,2 млн тонн бобовых и 7,2 тысяч тонн картофеля. Проанализировав результаты испытаний и оценив работу аналогичных устройств, команда проекта пришла к выводу, что для предпосевной обработки семян бобовых и картофеля потребуется около двух тысяч устройств.

По словам Майи Сухановой, дальнейшее развитие EcoMix разработчики видят не только в развитии собственного устройства, но и в виде совместного проекта с партнерами. При успешном привлечении инвестиций срок окупаемости проекта может сократиться до трех лет.

Сейчас Майя ведет активную работу над докторской диссертацией по теме стартапа и параллельно руководит научно-производственным предприятием. В ближайшем будущем она планирует стать бизнес-ангелом, чтобы помогать продвигать научные идеи в производство.

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